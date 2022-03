Esta es la baraja de aspirantes a la Presidencia de Colombia: son 11 candidatos

Colombia empieza hoy, ahora sí, la carrera electoral para la elección del próximo Presidente de la República. Serán 76 días para llegar a la primera vuelta, que se celebrará el 29 de mayo. Hasta ahora 11 candidatos irán las urnas: 10 hombres y una mujer, tras conocerse los resultados ayer de las consultas interpartidistas.

Uno de ellos será el 42° presidente de Colombia, que llevará el título de jefe de Estado, de Gobierno y suprema autoridad administrativa, el más alto cargo político del país por influencia y reconocimiento, y el líder del poder Ejecutivo.

La particularidad de esta carrera hacia el ‘trono’ presidencial es el síntoma de la debilidad de los partidos políticos en Colombia, un uribismo desgastado y una izquierda que luce fuerte y que por primera vez plantea la posibilidad de un cambio en el modelo económico.

Contexto

Juan Fernando Duarte Borrero, docente universitario y Doctor en Historia, considera que para estas elecciones predominarán más las caras y perfiles, que propuestas programáticas consolidadas a partir de partidos.

“Lo que vemos en Colombia es un auge de personas y caras que buscan seducir al elector, especialmente líderes regionales, pero no hay programas que representen a los ciudadanos”.

Lo que se vio ayer en el país fue una especie de ‘Primarias’, como suceden en Estados Unidos. Estas tres consultas también representan las tres fuerzas políticas más fuertes en la actualidad del país: la derecha, el centro y la izquierda.

Para Duarte Borrero, esto es el resultado de la decadencia de los partidos políticos y la consolidación de movimientos o grupos que surgen con una intención electoral, pero que no están soportados en verdaderas bases programáticas.

Por la Presidencia

Los candidatos que aspiran a ser elegidos presidente de la República son: John Milton Rodríguez (Colombia Justa Libres); Luis Gilberto Murillo (Colombia Renaciente): Íngrid Betancourt (Verde Oxígeno) y Óscar Iván Zuluaga (Centro Democrático).

A su vez aspiran Rodolfo Hernández (Liga de Gobernantes Anticorrupción); Luis Pérez (Piensa en Grande); Enrique Gómez (Salvación Nacional) y Germán Córdoba (Cambio Radical).

Para completar este listado, están los tres candidatos victoriosos en las consultas de ayer. El ganador por cantidad de votos fue Gustavo Petro, de la Colombia Humana y la UP. Le siguieron Federico Gutiérrez, por la consulta Equipo por Colombia y Sergio Fajardo, por la consulta Centro Esperanza.

Lo que viene

Juan Camilo Arroyave Ocampo, politólogo y analista político, considera que el partidor para la Presidencia está difícil para muchos sectores políticos y que los resultados de las consultas de ayer confirmaron lo que pronosticaban las encuestas: el repunte de Gustavo Petro con su alta favorabilidad; y que la Presidencia se debatirá entre la izquierda y la derecha, como hace cuatro años.

Alfredo Álvarez Orozco, director de la Facultad de Comunicación Social y Periodismo de la UPB Bucaramanga, añade que esa lista de 11 candidatos se irá decantando de aquí a mayo y que los resultados de ayer en las consultas demuestran la tendencia anticipada de hace varios meses, que en segunda vuelta estarán los extremos radicales de Colombia: el petrismo y la derecha, representada en Federico Gutiérrez y el caudal electoral del uribismo.

“Estaremos en esos dos polos, que son los que gozan de mayor favorabilidad, porque el centro arranca la contienda con poco votos, desgastados y enfrentados entre ellos. El país irá de nuevo a las urnas con la polarización por delante”, afirma Arroyave.

Álvarez Orozco precisa que, además de esas dos fuerzas políticas, hay que tener en cuenta el papel que jugará Cambio Radical con Vargas Lleras, quien cambió el panorama con la inscripción de su partido a último momento; y también el apoyo que dé el Partido Liberal, con el expresidente César Gaviria, quien aún no se sabe si apoyará a Petro o al candidato del uribismo.

“Hace cuatro años vimos a todo el establecimiento unido contra Petro, ahora él comprendió que la política es de alianzas, incluso con ese establecimiento como lo ha hecho en estos meses. Entonces, el apoyo del Partido Liberal es el tema a resolver, hacia dónde se decantará. Lo que está en negociación es la Vicepresidencia de Petro. Eso decidirá probablemente el próximo presidente”, asevera el director.

Petrismo y derecha

A esta lectura se suma Yelcy Ortiz, abogada, politóloga y candidata a magíster en Estudios Políticos, quien vaticina alianzas y adhesiones entre varios de los 11 candidatos, ya que no todos llegarán a primera vuelta por el pulso que hay entre grandes fuerzas políticas: petrismo y derecha, ni tendrán en dos meses cómo levantar un caudal de cuatro millones de votos para superar a Petro. “Hay que tener en cuenta que muchos de los votos que hoy recogió Federico están repartidos entre el uribismo y Rodolfo. Por tanto, dependiendo de los movimientos de Zuluaga y de Rodolfo en las próximas semanas, se sabrá si Federico tendrá fuerza política para enfrentarse a Petro”.

Ortiz asegura que tanto Federico como Petro irán por los votos del centro, porque con los resultados de esta consulta quedó demostrado que Sergio Fajardo pierde representación política y tendrá poco ‘chance’ de capturar más votos. “Esos dos millones de votos del centro no son despreciables”.

Álvarez Orozco precisa que no se puede perder de vista a Rodolfo, quien podrá incidir de cara la segunda vuelta. “Es probable que su caudal político no le alcance, pero su fuerza será determinante. Los demás candidatos no tienen posibilidades de nada”.

La abogada y politóloga afirma que será interesante ver hacia dónde se irán esos votos que no estuvieron en las consultas, qué pasará con esas personas que decidieron no votar ahora porque posiblemente no han definido candidato.

Los analistas coinciden en que tras la alta votación de Petro, será el candidato a vencer. Lo que se definirá en las próximas semanas es quién es esa otra fuerza electoral en segunda vuelta, si Federico Gutiérrez, Rodolfo Hernández o alguna sorpresa política por cuenta de Vargas Lleras o César Gaviria.

