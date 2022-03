Carlos Amaya es el candidato más joven que tiene la Coalición Centro Esperanza. Sin embargo, la política la trae en su venas y lo más reciente antes de esta carrera presidencial fue haber sido Gobernador de Boyacá, en donde se destacó como uno de los mejores del país.

No duda en decir que los enfrentamiento que han tenido en la coalición aburre a los colombianos, pero destaca que eso es muestra de que no tienen pactos de silencio y que tampoco los guía un Mesías. Habla de las propuestas que tienen para el país, de cómo están las otras coaliciones y por qué pide el voto por él en la consulta del 13 de marzo. Entrevista.

¿Le han hecho daño los enfrentamientos públicos que han tenido ustedes los precandidatos de la Coalición Centro Esperanza?

Sin duda, las controversias públicas que se han convertido en públicas parece ser la única discusión que tiene la coalición, eso aburre a la ciudadanía. Yo puedo estar en desacuerdo con las elecciones que hace Alejandro (Gaviria) y se está equivocando, pero no voy a perder tiempo en televisión hablando de eso y de señores del pasado que ya debemos superar y pasar la página. Acá están los problemas de Colombia, de las maquinarias que se debe hablar es la agrícola que necesita el campo para modernizarse y ser más productivo y no quedarnos en unas discusiones que no le resuelven los problemas a los colombianos.

Estas discusiones de la coalición le maman a Colombia. Primero que si tres, que Ingrid llegó, que con Luis Gilberto Murillo que éramos muchos, entonces que no, luego Ingrid se agarra con Alejandro, después Galán empieza a atacarme a mi y entonces me toca defenderme, eso finalmente no termina resolviendo nada. Acá hay que evitar los pactos de silencio con el Equipo por Colombia en donde con todo el escándalo de Char se hacen los locos o en Pacto Histórico con lo de Piedad, pero que esto no nos quite el tiempo de hablar de propuestas. Nos toca pasar la página y que Alejandro explique todas sus alianzas.

¿Carlos Amaya se mantiene en la coalición si pierde y apoya al ganador?

Por supuestos que estaré con quien gane, pero todos tenemos que cumplir el acuerdo. Alejandro debe tener muy claro que de ninguna manera se puede hablar con César Gaviria porque si él se alía con Gaviria está incumpliendo el acuerdo, así de sencillo, o con Germán Vargas. Hay que cumplir lo acordado. Hago un llamado a Alejandro a que revise lo que se firmó y a lo que se comprometió en el cónclave y en los criterios en el momento de las crisis con Ingrid y debe entender que tiene que cumplir el acuerdo.

¿Las otras coaliciones (Pacto y Equipo por Colombia) si están hablando de propuestas?

Creo que en el Pacto Histórico no, allá en la coalición Petro todos dicen lo que habla Petro, aplauden lo que dice Petro, no hay una coalición como tal, no hay una verdadera competencia, ya sabemos todos quién va a ganar. En Equipo por Colombia ahí lo que están haciendo es pactos de silencio y hacen cosas que ratifican lo que ellos son, la derecha, entonces el cuento que el Castro-Chavismo, la seguridad, lo mismo de siempre esas propuestas ya las conoce Colombia y el país quiere cambiar.

¿No le preocupa que Petro sale y llena plazas y ustedes van en la calle en recorridos?

A mí no me preocupa, por ejemplo la campaña de Fajardo siempre ha sido así, nunca ha hecho reuniones grandes, persona a persona. Yo sí he hecho política con grandes reuniones y las sigo haciendo, yo no lleno una plaza como la de Bolívar pero he hecho reuniones que suman más de 20 mil personas, en Boyacá los fines de semana tengo reuniones de más de 3 mil o 5 mil personas. Fajardo en el 2018 le faltaron 200 mil votos para ganarle a Petro y fue así persona a persona.

¿Usted cree que la campaña de las consultas le ha quitado espacio a la campaña del Congreso?

Sí creo que hay una pequeña falla en estas elecciones porque no ha tenido la suficiente visibilidad la campaña de Congreso, podría tener más relevancia, se podrían ver en la reforma política si las consultas se hacen en otro momento que no quite la atención a la elección de Congreso.

¿Por qué deben votar por Usted el 13 de marzo?

Yo invito a los colombianos a pedir el tarjetón de la Coalición Centro Esperanza porque creo que la mayoría de los colombianos no queremos escoger entre Petro y Uribe, los extremos es necesario un cambio desde la esperanza no desde el miedo a Venezuela o la venganza al uribismo. Necesitamos un cambio desde la esperanza. Por eso les invito a que pidan el tarjetón del Centro Esperanza y que voten por mí, porque quién mejor que alguien que haya vivido las necesidades de la mayoría de los colombianos para luchar con determinación para resolverlas. Soy orgullosamente hijo de campesinos boyacenses, hijo de la educación pública, se lo que es luchar todos los días para salir adelante. Llegó el momento que a Colombia la gobierne alguien que conoce las luchas de sus ciudadanos.