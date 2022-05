Esto opina Alejandro Gaviria ante una eventual presidencia de Petro

Gaviria afirmó que Colombia está sentada sobre un volcán y la elección de Petro podría llevar a una explosión controlada, mientras que lo contrario sería como ponerle una tapadera y enfrentar más adelante un gran estallido social.

“Hay mucha insatisfacción. Podría ser mejor tener una explosión controlada con Petro que embotellar el volcán. El país está exigiendo un cambio”, afirmó Gaviria.

El candidato Petro reaccionó de inmediato en una entrevista con el sistema de medios públicos. Aseguró que la opinión de Gaviria es acertada, pues a pesar de que el exrector de los Andes no dijo que fuera a votar por él sí reconoció que no se puede impedir el cambio en el país.

“Leí la frase que escribió en inglés que me parece profundamente acertada, él no está diciendo que vota por mí, está diciendo que es mejor controlar en cierta forma un estallido social que envasarlo, porque al envasarlo lo multiplicas por diez, no impedir el cambio en Colombia permite que la sociedad fluya pacíficamente hacia las transformaciones”, expresó Petro en declaraciones.

El candidato además reiteró: “Impedir el cambio en Colombia es meter la sociedad en una olla a presión que el cualquier momento puede estallar. Eso que dice que me parece profundo, ya su voto hay que preguntárselo a él”.

El actual senador y excandidato Jorge Enrique Robledo, a propósito de las declaraciones, aseguró que Gaviria siempre ha sido una mala persona.

“Confirmado: Alejandro Gaviria siempre ha sido una mala persona. Mala persona como ministro de Salud, mala persona en la coalición Centro Esperanza y ahora traiciona a Sergio Fajardo y a Luis Gilberto Murillo”, expresó Robledo en su cuenta de Twitter.

El senador y miembro del Pacto, Roy Barreras, les manifestó a Gaviria y a su esposa Carolina Soto su deseo de que hagan parte de la coalición de izquierda: “NADIE LO DIJO MEJOR Carolina Soto, Alejandro Gaviria, los queremos. Los esperamos. Ayudarán a convertir la “explosión” en energía transformadora. ¿Alejandro apoya a Petro?”.

El senador Gustavo Bolívar afirmó: “¿Imaginan este escenario? Petro Presidente, Alejandro Gaviria Alcalde de Bogotá. Mi humilde opinión para que no se pierda un peso del erario”.