Hay un refrán popular que podría describir los acercamientos que tuvieron Sergio Fajardo y Rodoldo Hernández en medio de las elecciones de este 2022: “Mucho tilín tilín y nada de paletas”.

Entre los guiños de ambas candidaturas antes de la primera vuelta, cuando aparecían tercero y cuarto en la intención de voto con porcentajes relativamente cercanos, hasta las reuniones a días de la contienda del 29 de mayo se estuvo especulando sobre una alianza que al final no cuajó, pero que dio de qué hablar hasta después de la contienda.

Sergio Fajardo dice que fue Rodolfo Hernández quien lo llamó el domingo 29 de mayo, día de las elecciones, para sentarse a dialogar, una convocatoria que resultó en un acuerdo de encontrarse en la capital.

El matemático asegura que esa conversación con el todavía candidato a la Presidencia se tuvo en cuenta en la reunión de la coalición Centro Esperanza del lunes 30, cuando ese grupo político dio libertad a sus militantes para apoyar a Hernández o a Gustavo Petro en la segunda vuelta del próximo 19 de junio.

La llamada de la jornada de los comicios terminó en una cita en el apartamento de Fajardo en Bogotá el jueves 9 de junio, el día en el que el ingeniero y el matemático salieron ante los medios a anunciar sus acercamientos con la promesa de que el equipo del exalcalde de Bucaramanga revisaría los planteamientos que le enviaría la Centro Esperanza.

Pero el fracaso de esa alianza terminó decantándose en cuestión de días: Fajardo le entregó a Ángel Becassino un documento con apuntes al programa de gobierno, Hernández viajó a Medellín a ver el partido entre Atlético Nacional y el Bucaramanga de la tarde del sábado y ese mismo día, en medio del juego, afirmó que el encuentro con Fajardo había sido una cortesía, pero que no se iban a aliar.

“Él fue el que me llamó a mí diciendo que quería conversar. Nunca en mi vida he negociado en función de los votos (...) Nunca me he sentado a decir que tengo tantos votos y que por estos merezco algo”, detalló Fajardo en conversación con Caracol Radio.

Fajardo dijo en la emisora que la reunión que habían tenido no era una mera cortesía, aunque terminó en una “descortesía” por cuenta de Rodolfo, pues según dice el exgobernador de Antioquia este mintió porque no se le impuso ningún programa de gobierno. Simplemente se trataba de un documento que los dos equipos habían convenido.

Por otro lado, Fajardo aseguró que nunca hablaron sobre cuotas políticas o puestos al interior de un posible gobierno de Rodolfo Hernández. “Yo nunca me he sentado en la vida a decir que yo tengo tantos votos y por esos votos me merezco algo... si hablamos nosotros es alrededor de propuestas y temas”.

Aunque el matemático no ha decretado su voto, quienes integraron la Centro Esperanza ya empezaron a tomar rumbo para la contienda final. Sergio Fajardo no tiene alianzas con Rodolfo Hernández, pero ya ratificó que no apoyará por Gustavo Petro en la segunda vuelta, una determinación que deja una resolución abierta para su voto.

Justamente, el Nuevo Liberalismo de los hermanos Galán afirmó que respaldará a Hernández porque lo consideran como una opción de centro y está por definirse el rumbo del exministro Juan Fernando Cristo, del exgobernador de Boyacá Carlos Amaya y del senador Jorge Robledo.

De estos, Amaya y Robledo han sido críticos de Gustavo Petro, aunque vale anotar que el del Pacto Histórico ya selló una alianza del sector del matemático: la de Alejandro Gaviria.