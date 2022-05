Hernández cierra campaña colombiana con los suyos y rechaza complot electoral

Hernández, de corte populista y candidato por el movimiento Liga de Gobernantes Anticorrupción, no tenía previsto ningún acto proselitista pero decidió visitar brevemente Piedecuesta, localidad del departamento de Santander (noreste), donde fue aclamado por sus paisanos.

El candidato, que con 77 años es el mayor de los seis candidatos a la Presidencia, llegó poco antes del mediodía a la plaza de Piedecuesta donde una multitud lo rodeó cuando lo vieron en el atrio de la iglesia, y acabó entrando a una tienda donde pidió una cerveza "bien fría" junto con miembros de su equipo de campaña.

Lea aquí: En el cierre de su campaña ‘Fico’ aseguró que “De ganar se sentará con los candidatos para ver cuáles de sus propuestas les gustan”

Hernández, empresario del sector de la construcción que fue alcalde de Bucaramanga, capital de Santander, ha hecho una campaña austera, basada en promesas de combatir la corrupción con medidas como "sacar a patadas a los políticos ladrones", lo que le ha permitido subir en las preferencias del electorado.

"Mi campaña se ha caracterizado por ser austera. Yo no voy a hacer eventos de cierres de campaña, sin embargo estoy muy agradecido con todos los rodolfistas que han puesto plata de su bolsillo para organizar las caravanas en toda Colombia", manifestó el viernes sobre las actividades previstas para este domingo, día en que termina la campaña presidencial en plaza pública.

En varias ciudades del país se vieron hoy caravanas, principalmente de motociclistas, que salieron a apoyar al ingeniero, como también se le conoce.

La última encuesta de la firma Invamer para Blu Radio, Noticias Caracol y El Espectador, muestra a Hernández en el tercer lugar de la intención de voto, con el 20,9 %, superado solo por Petro, favorito en todos los sondeos, con el 40,6 %, y por Federico "Fico" Gutiérrez, de la coalición de derechas Equipo por Colombia, con el 27,1 %.

Hernández, muy activo en redes sociales, dedicó algunos tuits a responder a Petro, quien anoche, en un mitin en Barranquilla (norte), habló de la posibilidad de que hubiera irregularidades electorales al denunciar un supuesto plan desde el Gobierno para suspender las elecciones y convocó a otros candidatos, entre ellos el ingeniero, a una reunión mañana para impedir "un golpe de Estado".

"Gustavo: 1. El fuego no se apaga con gasolina. 2. Es irresponsable asumir hechos inexistentes como ciertos. 3. Soy víctima de gavillas y no me presto para hacerlas", le respondió Hernández.

Según el político, en estas elecciones se ha visto "a la derecha más politiquera acercándose a la izquierda de Petro para neutralizar, una vez más, al centro que nosotros representamos y que es el único capaz de salvar al país de la polarización"