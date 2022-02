La confirmación pública de este apoyo se ventiló el pasado domingo en un diálogo grupal en Twitter, donde Lozano reconoció que votará por el también exministro de Salud, y no por Sergio Fajardo, como lo hizo en 2018. “Tengo esa responsabilidad (de apoyar a Alejandro Gaviria) y voy a votar por él, porque uno no puede animar a una persona y dejarla tirada”, dijo la Senadora.

Este no es un apoyo menor para Gaviria, pues se trata de la que es considerada como la congresista con más poder en la Alianza Verde, y a su vez es un golpe –en términos electorales– para el exgobernador de Antioquia, ya que se queda sin uno de los principales alfiles que tuvo su campaña presidencial de 2018, cuando se lanzó con Claudia López (esposa de Lozano) como fórmula vicepresidencial.

Acercamiento surgió en 2021

Este respaldo electoral que se confirmó a tan solo 21 días de las consultas presidenciales se gestó principalmente porque Lozano impulsó a Gaviria a lanzarse a comienzos de 2021 y, tal y como conoció EL COLOMBIANO, con varias reuniones que hicieron juntos. Además, se pudo establecer que la representante a la Cámara Juanita Goebertus, fue fundamental para que se mantuviese el acercamiento.

En mayo de 2021 la Senadora no ocultó su afinidad por el entonces rector de Los Andes y le aseguró a W Radio que las puertas de la coalición de centro, que ella ayudó a crear, estaban abiertas para que se lanzara a la Presidencia. “Todo el aprecio y el corazón abierto. Alejandro Gaviria sería fantástico en la coalición (...) Es a los tiempos de él, no a los nuestros”, planteó Lozano.

Tres meses después y ante las diversas peticiones públicas, Gaviria anunció que aspiraría a la Presidencia, pero antes de concretarse el aterrizaje del exministro de Salud a la convergencia de centro, Fajardo tuvo un encontrón en Twitter con Lozano después de que ella pidió –en septiembre– que ambos compitieran en la consulta presidencial.

“Estamos de acuerdo, Angélica. La consulta debe incluir a Alejandro (Gaviria) y a los candidatos de la Coalición de la Esperanza. Pero, ¿tú qué opinas del Partido Liberal de César Gaviria? ¿Te parece compatible con los valores sobre los que hemos construido la coalición?”, cuestionó el exgobernador de Antioquia.

Posterior a este reclamo y primer avistamiento de diferencias entre Lozano y Fajardo, se concretó la llegada de Gaviria, el candidato, a la Centro Esperanza a finales de noviembre de 2021, después de que peleó y se distanció del expresidente César Gaviria.

Se demoró, pero llegó

Con la entrada oficial de Gaviria a la Centro Esperanza se facilitaron los acercamientos con la Senadora de la Alianza Verde, pues este partido dio libertad en el apoyo presidencial. Una fuente de la campaña de Gaviria le confirmó a este diario que ambos se sentaron en varias ocasiones y dialogaron sobre una posible alianza, pero este diálogo –con Goebertus como mediadora– tuvo varios contratiempos.

Según dicha fuente cercana a la campaña del exrector de Los Andes, aunque el respaldo de Lozano se había hablado desde tiempo atrás por medio de esas reuniones y acercamientos públicos entre ambos, se empezó a enredar a finales de 2021 cuando Carlos Amaya reconsideró la posibilidad que tenía sobre la mesa de desistir de su precandidatura para apoyar la de Gaviria.

“La alianza se terminó de concretar en las reuniones, pero se estaba demorando que se hiciera pública y Gaviria estaba un poco molesto porque el anuncio se aplazaba. Aunque no está previsto un anuncio a través de un video grabado entre ambos, este podría darse en los próximos días”, dijo la fuente, que pidió que no se revele su identidad.

Aunque Lozano reveló que su voto será para el exministro, también aclaró que no contempla hacerle campaña ya que se enfocará en su campaña de reelección al Senado y ya que parte de su equipo apoyará a Fajardo, quien decidió no pronunciarse. “Voté por Fajardo hace cuatro años. No le debo obediencia ni disciplina de por vida electoralmente”, apuntó la congresista.

Este apoyo de la Senadora verde se destapó en medio de las tensiones internas por las que atraviesa la Centro Esperanza por los acuerdos electorales del exrector de Los Andes.