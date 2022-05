“Preocupado, estamos trabajando una investigación, estamos investigando un asunto, es una hipótesis. Hubo un gran problema, no hubo auditoría de los famosos softwares, que tienen 20 años años, que la justicia había dicho que es débil, era muy importante que eso fuera auditado y no se pudo, no lo quisieron hacer”, afirmó Petro en Caracol Radio.

Frente a la declaración y a lo ocurrido en el desarrollo de las elecciones presidenciales del 29 de mayo, el registrador nacional, Alexander Vega Rocha, aseguró que los comicios se desarrollaron con total normalidad, transparencia y veracidad.

"La jornada electoral fue un éxito, se hizo observación electoral. Los recursos de la Registraduría y los recursos humanos pusieron el mejor esfuerzo para tener los resultados rápidos, sino la calidad de la información de los jurados de votación que en esta ocasión sí hicieron el trabajo de manera correcta frente a los formularios", afirmó Vega en Caracol Radio.

El registrador aseguró que respecto a la auditoría de los softwares, Vega reiteró que se hará la auditoría forense que evaluaría todo el proceso electoral y su desarrollo, esto sin ningún problema de que los comicios ya se hubieran desarrollado.

“Vamos a trabajar el día de hoy para buscar la modalidad de la contratación para tenerla, que sería otra auditoría más, porque ya hay una auditoría de la firma americana McGregor”, informó Vega.

El registrador aseguró que es muy importante que se continúen desmintiendo las informaciones de un supuesto fraude electoral que han sido emitidas por representantes de diferentes partidos, Vega además informó que durante las presidenciales hubo más de 400.000 ataques en contra de las diferentes páginas de la entidad electoral.

“El escrutinio arrancó y hoy finaliza el de primer nivel, cuando hablamos de primer nivel es municipios, la diferencia entre el preconteo el domingo 29 de mayo versus escrutinio que hoy se acaba, la diferencia va a ser el 0,1%, es la primera vez que la entidad entrega un preconteo con total exactitud al escrutinio”, informó Vega.