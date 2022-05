Pregunta - respuesta

¿Cómo ha visto la campaña electoral que está a muy poco de concluir? ¿Cómo lo ha recibido la gente en las calles?

Muy bien, es una linda cosecha de un trabajo que se ha sembrado por más de 13 meses de recorrer las regiones, de escuchar la gente en la calle, a los jóvenes, las mujeres, a las mipymes, a las víctimas del conflicto armado, a grupos provida, muy pocos a los que políticos realmente les ponen atención y cuidado. Es un voto de confianza que nos están dando, es maravilloso que se sientan representados, entonces la recibo con mucha gratitud, ha tomado mucha fuerza el proceso.

¿Cuáles son los temas que usted privilegiaría en su eventual Gobierno?

El desarrollo de la seguridad y la justicia son nuestros ejes temáticos. La generación de mínimo dos millones de empleos, que disminuya la tasa de desempleo por debajo del 8% y una informalidad por debajo del 35%.

El primer día de mi gobierno de una vez vamos a hacer todo el plan de trabajo, el desarrollo y profundizar los mercados en Estados Unidos, Europa y Asia. Aquí todo está por hacer.

Proteger la familia de las violencias, de la desnutrición, drogadicción y alcoholismo, en las familias eso está grave y tenemos que actuar rápido, sin familia no hay sociedad y sin sociedad no hay Estado, una reforma a la justicia, tenemos que anticiparnos a la acción criminal.

¿Qué diferencia su campaña y candidatura de las demás en la contienda?

Yo tengo una agenda y un discurso, las demás campañas tiene una agenda y 50.000 discursos, porque tiene alianzas con la casta política de este país, porque se han juntado con conveniencias, posiblemente ganar por ganar, porque ven el poder como un fin, una gran diferencia que tenemos, para nosotros el poder es un medio para un fin que se llama transformar a Colombia y darle una oportunidad de calidad de vida a todos los colombianos.

Una gran diferencia es que nuestro trabajo y esfuerzo es con la gente, con la comunidad en la calle, no estamos aspirando a encerrarnos en la Casa de Nariño, sino que queremos simplemente servir a la gente en la calle, en el barrio, en el territorio, en las veredas, allí donde está la realidad del país.

Usted ha manifestado su rechazo a la decisión de la Corte Constitucional de ampliar las causales del aborto y de poder hacerlo hasta la semana 24. Siendo presidente ¿Cómo haría para gobernar con esa decisión institucional ?

Es una decisión inconstitucional porque la Corte no puede reemplazar el Congreso de la República, la primera postura mía como presidente de Colombia es solicitar a la Corte el respeto por la división de poder y que cualquier decisión la someta al Congreso porque es el orden constitucional y jurídico que tiene Colombia.

Lo que voy a hacer es someter al pueblo colombiano a través de un referendo ciudadano, el derecho mínimo que debe tener cada colombiano en Colombia, cada niño, niña de que se respete su mínimo derecho a nacer, vamos a liderar ese referendo.

¿Le preocupan las cifras que arrojan las encuestas al no verse entre los primeros?

Para nada, las encuestas son una gran mentira manipuladora de la casta política de este país para posicionar intereses egoístas de algunos cuantos, eso se lo demostré a las encuestas cuando llegué el Senado en el 2018, nunca aparecí en ninguna encuesta, me invitaron tal vez a uno o dos debates, cuatro o cinco entrevistas, me ponían 20.000 votos porque no sabía nada de política, en lo cual tenía razón, pero llegamos con 465.000 votos.

¿Y entonces qué opina de quiénes ocupan los primeros lugares en las encuestas?

Con Gustavo Petro tengo enormes diferencias, las propuestas no se pueden hacer en el populismo. Él acepta una serie de condiciones que yo no acepto, como el perdón social, para mí el perdón que él propone es una impunidad socialista para ponerse del lado de los corruptos que han sido condenados, cuando tienen que pagar por haberse robado los impuestos de los colombianos.

Con Federico Gutiérrez también tengo enormes diferencias, está de acuerdo con el tema de aplicar los causales de aborto, un día sí y al otro no, yo no soy provida por conveniencia, soy provida por convicción.

No defiende los principios que tiene que ver con sacar adelante el país con la realidad, cómo le va a ofrecer renta básica a los colombianos cuando no hay ni plata para los pensionados, eso no se hace, a la gente no se le engaña. Yo le ofrezco a los colombianos respetar el subsidio a la gente que necesita ayuda, al adulto mayor, a la víctima del conflicto armado, al niño que está desamparado, pero no puedo engañar a los colombianos de esa manera, aquí somos verracos para trabajar.

Sí no llega a ganar en primera vuelta ¿A cuál candidato se uniría? ¿Quién representa de alguna forma sus ideales?

Nunca arranco una batalla sintiéndome perdedor, para eso no lo hago, cuando yo me enfoco en algo es para ganar, nosotros en esta primera vuelta presidencial vamos a pasar a la segunda vuelta. Nosotros vamos a avanzar convocando la voluntad de 48 millones de colombianos, aquí está todo por hacer, hay que cambiar y trabajar, tengo la confianza en que vamos a pasar a segunda vuelta.