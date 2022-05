"Mi candidato es y sigue siendo Sergio Fajardo": Gaviria tras polémica por supuesto apoyo a Petro

El exrector de la Universidad de los Andes dio una opinión sobre Gustavo Petro en entrevista con el diario británico Financial Times, que generó un enorme revuelo político.

Según ese medio, Gaviria aseguró que “hay mucha insatisfacción. Podría ser mejor tener una explosión controlada con Petro que embotellar el volcán. El país está exigiendo un cambio”.

Luego de conocer ese comentario, se desató una controversia política en la Coalición Centro Esperanza. Aunque Fajardo no rechazó el comentario del director programático de su campaña, dijo en una entrevista: "Alejandro Gaviria responde por lo que tenga que responder, yo respondo por lo que le estoy diciendo a todo Colombia".

Tras la ola de críticas, el excandidato presidencial dijo en un video: "Quiero decir de manera clara que mi candidato a la Presidencia es y sigue siendo Sergio Fajardo".

"Desde que Sergio ganó la consulta de la Coalición Centro Esperanza he cumplido mi palabra y he estado siempre a su disposición como director programático de la campaña. No solo es mi obligación desde un punto de vista legal, sino también una convicción profunda sobre el futuro de nuestro país", destacó Gaviria.

Aunque el economista no explicó su comentario sobre Petro, dijo que sus colegas de la Centro Esperanza reconocen su compromiso "con la propuesta de un centro político fortalecido en Colombia".

Cabe decir que, en la tarde de este jueves, el excandidato Jorge Robledo, de la misma Coalición, criticó abiertamente a Gaviria. “Confirmado: Alejandro Gaviria siempre ha sido una mala persona. Mala persona como ministro de Salud, mala persona en la coalición Centro Esperanza y ahora traiciona a Sergio Fajardo y a Luis Gilberto Murillo”, expresó en su cuenta de Twitter.