Misiones internacionales están listas para observar elecciones presidenciales de Colombia

“Están dadas todas las garantías electorales por parte de la organización electoral. Hemos trabajado desde el 14 de marzo con todas las campañas, y las decisiones que se han tomado en el plan de acción han buscado, no solo garantías para los candidatos, sino, sobre todo, garantías para la ciudadanía, para que se ejerza el voto”, afirmó el registrador nacional, Alexander Vega Rocha.

Las misiones electorales que harán veeduría son: la Unión Europea; la Organización de Estados Americanos, OEA,; el International Foundation for Electoral Systems, Ifes; el Centro de Asesoría y Promoción Electoral, Capel; Transparencia Electoral; el International Institute for Democracy and Electoral Assistance, Idea Internacional; y la Association of World Election Bodies, A-WEB.

Las diferentes misiones estarán a lo largo de la semana haciéndole veeduría a los diferentes procesos protocolarios que permitirán el desarrollo de los comicios y estarán presentes en puestos de votación el 29.

“Rescato la importancia de que hayan sido convocados, porque así tendrán mayor claridad sobre el proceso y podrán observar y aportar. Como organismo externo a Colombia, podrán opinar de forma totalmente imparcial y dejar conceptos que ayuden al proceso electoral”, afirmó Alberto Óscar Uez, coordinador de Auditorías Informáticas de Transparencia Electoral América Latina.