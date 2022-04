Luego de que la cantante se fuera lanza en ristre contra la fórmula de Gustavo Petro, haciendo referencia a ella como 'King Kong', avocando la reconocida película de Hollywood, la aspirante a trabajar en la Casa de Nariño le respondió asegurando que desde joven tuvo la ilusión de conocerla en un concurso de canto.

"Querida Marbelle, no entiendo como me odias sin conocerme, como desconfías de mi si nunca hemos tenido la oportunidad de trenzar una relación de amistad. Déjame decirte que al contrario, yo desde adolescente te he admirado", manifestó Márquez.

Incluso la militante del Pacto Histórico aseguró que hace años hizo parte de la larga lista de jóvenes que se presentaron a un concurso de canto donde Marbelle era maestra de música.

Además: Denuncian a Marbelle por trinos en contra de Francia Márquez

"Cuando salí de mi comunidad mi abuela me hecho la bendición y me dio el abrazo ancestral que hoy desde lo más profundo de mi corazón te ofrezco. Durante el recorrido montada en el bus, pensaba en la ilusión de lo que pasaría si llegara a clasificar", expresó Francia.

Francia dijo que, aunque no pudo clasificar en las audiencias de canto, regresó a su casa con "orgullo y alegría" de haber podido saludar a la cantante.

"Querida Marbelle, hoy la vida me puso en otro camino, luchar para llegar a ser la Vicepresidenta de Colombia", dijo la candidata, a la vez que manifestó que desde ese lugar trabajará "de manera incansable" para cambiar la realidad de Colombia. "Trabajaremos por una Colombia con oportunidades para la juventud".

Márquez remató su hilo de Twitter agradeciéndole a Marbelle por permitirles a los jóvenes colombianos bailar uno de sus éxitos.

"No me queda más que agradecerte por habernos permitido en nuestra juventud bailar con alegría el Collar de Perlas Finas".