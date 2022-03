"No me arrepiento", Betancourt tras hablar de un episodio de depresión de Petro

A pesar de que la candidata presidencial Ingrid Betancourt ha recibido una lluvia de críticas por revelar un episodio de depresión del también aspirante Gustavo Petro, la líder de Verde Oxígeno manifestó en Blu Radio que no se arrepiente de sus declaraciones.

Las polémicas palabras de Betancourt se dieron en un debate organizado por dos medios de comunicación nacionales, en el que también participó el candidato del Equipo por Colombia, Federico Gutiérrez.

En ese encuentro la candidata se refirió a un episodio que vivió el líder de la Colombia Humana, Gustavo Petro. "Bueno, yo creo que tú tienes alzheimer. Sinceramente pienso que no has visto. Y de hecho, cuando fui a visitar a Gustavo, me acuerdo que él estaba en una gran depresión, tirado en el piso, sin poder moverse. No me voy a meter en tu vida privada, Gustavo, pero lo que el país sabe es que si hay alguien que enfrentó a Ernesto Samper fui yo", dijo Betancourt.

Las críticas no se hicieron esperar en contra de la exsenadora, pues en redes sociales aseguraron que la candidata presidencial estaba desconociendo un problema que padecen muchas personas.

Tras sus declaraciones, que calaron a nivel nacional, la aspirante dijo no arrepentirse.

"Fue una manera coloquial de expresar los recuerdos de lo que vi en ese momento. (...) No me arrepiento para nada. Cuando uno está hablado de las situaciones de la vida, uno habla de cómo las vio", explicó Betancourt en los micrófonos de Blu Radio.