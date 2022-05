Si bien se han lanzado múltiples ayudas virtuales para definir cuál es el candidato adecuado y conocer las diferentes propuestas, otras instituciones se han preocupado por aclarar el contexto y definir ideas, en una labor más formativa de los ciudadanos.

La preocupación compartida es que no haya claridad en los conceptos alrededor de las elecciones ni se dimensione la importancia del deber ciudadano de la participación, además, que la polarización lleve a conflictos que no deberían ser parte del ejercicio democrático. Por ejemplo, la caja de compensación Comfama está adelantando una campaña que le reste animosidad a los debates a nivel personal, bajo la etiqueta en redes sociales #ParaElegir. También aborda temas como la importancia del voto y las noticias falsas, que según un estudio de la compañía de ciberseguridad Kaspersky y la consultora de mercado Corpa, el 73% de los encuestados en el país no logra identificarlas y el 47% cuestiona de vez en cuando, o no cuestiona, lo que lee en la web.

Por su parte, la Universidad Eafit, que hizo parte de la iniciativa Tenemos que hablar Colombia, derivada del último Paro Nacional, encontró que hay amenazas concretas a la democracia, por lo que en un esfuerzo para enfrentarlas, preparó una serie de contenidos y conversaciones alrededor de todo lo que implica este sistema de gobierno, y lo que está en juego a la hora de votar o no. Así llegaron a una exposición de arte, pero también a un glosario sobre conceptos que entran en juego cuando se habla de democracia. A continuación, algunas de estas iniciativas para su exploración.

El test de las noticias falsas

Comfama, en alianza con los estudiantes de la Maestría en Estudios del Comportamiento de EAFIT, creó un cuestionario que permite establecer qué tan propenso se es a caer en noticias falsas, al tiempo que entrega elementos para aprender a reconocerlas. Las noticias falsas son una herramienta de desinformación que usan los diferentes actores políticos para la manipulación de la opinión pública, estas a menudo nublan el juicio y pueden radicalizar a los ciudadanos, como se ha visto en otras contiendas electorales internacionales de los últimos años.

Para hablar de política

La Cosmoteca de la Biblioteca Pública Piloto preparó un micrositio donde recomienda lecturas, artículos sobre fenómenos de la historia colombiana y audiolibros, todos de acceso libre, que ayudan a formarse una idea del contexto actual del país, para poder tomar una decisión y poder debatir con argumentos, a la hora de conversar sobre política en su entorno social.

Definir conceptos como campo de discusión

La Universidad Eafit preparó de la mano de su profesorado un glosario donde define, desde el lente de la democracia, conceptos como “corrupción”, “educación” e “impuestos”. Cuestiones que surgieron de la iniciativa Tenemos que hablar Colombia​. El objetivo es “abrir el camino para llegar a un acuerdo sobre lo fundamental, que signifique que podamos conversar con tranquilidad, escuchar al otro y soñar con el país posible y con esperanza, con ese que está en cada uno de nuestros corazones”.