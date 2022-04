Galán aseguró que la decisión de Negret no representaba las principales ideas del Nuevo Liberalismo, que recientemente revivió, pero que continuó con los ideales del fallecido político Luis Carlos Galán.

“El anuncio formal de Carlos Negret de apoyar al candidato de la derecha Federico Gutiérrez nos obliga con contundencia a reiterar que esa no es la posición oficial del Nuevo Liberalismo. Todo aquel que no siga la línea de los compromisos del Nuevo Liberalismo con la coalición de la Esperanza y Sergio Fajardo, no puede reclamar vocería ni representación alguna de nuestro partido”, expresó Galán en su cuenta de Twitter.

El excandidato aseguró que Negret pasará a ser evaluado por el Tribunal de Garantías del Nuevo Liberalismo, debido a que esas conductas no corresponden al partido político recién revivido.

“Todo aquel que no siga la línea de los compromisos del Nuevo Liberalismo con la coalición de la Esperanza y Sergio Fajardo, no puede reclamar vocería ni representación alguna de nuestro partido. El partido no renació para ser un partido “faltón” que incumpla la palabra y los acuerdos”, expresó Galán en su red social.

Por su parte, la periodista Mabel Lara también rechazó la adhesión de Negret en la campaña de Gutiérrez: “Fiel a lo acordado en la Centro Esperanza respetando los acuerdos, sigo firme en la campaña de Sergio Fajardo y Luis Gilberto Murillo”.