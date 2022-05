Cabello salió en defensa del aspirante del Pacto Histórico después de que este anunció que reanudará las relaciones diplomáticas con Venezuela en caso de llegar a la Presidencia este año, posición que el líder chavista señaló como “lógica”.

“Ojalá no vayan a asesinarlo (a Gustavo Petro). Que el ‘narcogobierno’ de Iván Duque no cometa el error de asesinarlo. Si en un año asesinaron a tres candidatos presidenciales, eso muestra que no tienen escrúpulos”, expuso Cabello.

Este respaldo del dirigente chavista se registró además tras las recientes denuncias públicas hechas por el propio candidato presidencial colombiano sobre un supuesto plan para asesinarlo en su paso por el Eje Cafetero, situación por la cual le reforzaron su esquema de seguridad.

En esa línea, el líder político venezolano rescató la iniciativa de Petro por retomar las relaciones diplomáticas con el gobierno de Nicolás Maduro y aseguró que al mando de Duque “Colombia se ha convertido en el vecino que nadie quiere tener”.

En ese pronunciamiento, Cabello arremetió contra el mandatario colombiano y señaló que es un presidente que prefiere ser aliado de la OTAN por encima de sus vecinos que hacen parte de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).

En su visita a Cúcuta la semana anterior, Petro aseguró que es necesario que el país reanude las relaciones con Venezuela en búsqueda de la reactivación económica de los territorios fronterizos, y para superar la crisis diplomática entre ambos países.

“Cúcuta no puede prosperar sin abrir las fronteras. Que las relaciones diplomáticas se restablezcan normalmente es un tema difícil, polémico. A escala mundial debatible, pero yo no veo alternativa para Cúcuta si no hay restablecimiento de la relaciones diplomáticas y consulares”, señaló.

En esa línea, el candidato del Pacto Histórico trató de criticar al presidente de Venezuela, con quien asegura no tener cercanía y planteó que se parece a Duque. “Los destinos de Colombia y de Venezuela van por la misma senda, hasta se parecen a sus gobernantes, porque no hay nada más parecido a Maduro en Colombia que Iván Duque”, apuntó.