Petro dice que no renuncia al Senado porque no quiere caer en manos de la Fiscalía

Gustavo Petro, por ser senador es aforado y solo lo puede investigar la Corte Suprema de Justicia, de renunciar a su cargo y en caso de ser investigado por alguna situación pierde ese fuero y será la Fiscalía la que llevaría un eventual proceso en tal sentido.

“Ya veremos, ese no es un problema vigente, no quiero quedar en manos de la Fiscalía, no me da garantías como se probó antes de ser congresista, que lo soy por una ley que se dio y no porque quise, cuando haya garantías hablamos”, indicó.

La renuncia al Senado de Petro se venía rumorando desde hace varios días, pero con su declaración es claro que no dejará su condición de congresista para mantener el fuero.