Petro y Gutiérrez, los favoritos para la primera vuelta

La tendencia electoral de cara a la primera vuelta presidencial del 29 de mayo comenzó a decantarse. En efecto, ya hay dos candidatos que comienzan a repuntar en el lote de aspirantes a la Casa de Nariño y que le sacan al menos 10 puntos porcentuales a quienes se ubican en el tercer y cuarto lugar.

Se trata de Gustavo Petro, del Pacto Histórico, y de Federico Gutiérrez, de Creemos Colombia, quienes repuntaron en su intención de voto de acuerdo con el más reciente resultado de #LaGranEncuesta, una medición que realiza la firma Yanhas para la alianza de medios entre El Colombiano, RCN Televisión, RCN Radio, La FM, NTN24, La República, El Universal, Vanguardia, La Patria, El Heraldo y El País.

En esta tercera entrega Petro pica en punta con un 37 por ciento de intención de voto, lo cual es un aumento de 10 puntos frente a la medición anterior, que es de enero pasado. Y, en segundo lugar, se ubicó Gutiérrez con un 19 por ciento, lo cual es un aumento del 16 por ciento en comparación con la pasada encuesta de Yanhas.

Ambos resultados están directamente relacionados con las consultas presidenciales que se realizaron el domingo anterior y en las cuales los dos candidatos ahora punteros se impusieron. Petro se llevó 4,4 millones de votos y Gutiérrez 2,1 millones.

Ahora, sin los rivales que tenían en sus respectivas consultas, el electorado de las mismas comienza a unírseles por ser los candidatos vencedores. De hecho, en los dos meses largos que restan de campaña, las alianzas que logren pueden ser claves para aumentar su intención de voto, a lo que se le debe sumar que ambos aún no han definidos a su fórmula vicepresidencial.

Pero en esta tercera entrega de #LaGranEncuesta también se presenta una reducción de quienes votarían en blando y de los llamados indecisos. El primero se ubicó en el 16 por ciento, 3 puntos por debajo de la medición de enero; y el segundo –que se mide con el ítem de “no sabe / no responde”– se ubicó en el 5 por ciento, una reducción también de tres puntos.

Esta medición, de acuerdo con la ficha técnica de Yanhas, se ejecutó entre el 14 y el 19 de marzo pasados; se realizaron 1.236 encuestas en 60 municipios, y se estima que el margen de error es del 3,2 por ciento.

¿Y los demás candidatos?

En lo que tiene que ver con Rodolfo Hernández, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, bajó del 12 por ciento (enero) al 11 por ciento, ubicándose en el cuarto lugar de la medición detrás del voto en blanco.

Y Sergio Fajardo, quien ganó la consulta de Centro Esperanza con poco más de 722.000 votos, subió del 7 por ciento que marcó en enero al 10 por ciento en esta medición de marzo.

Estos dos candidatos ya tienen definidas sus fórmulas vicepresidenciales. Por los lados de Fajardo está Luis Gilberto Murillo y, en los de Hernández, la designada fue Marelen Castillo.

Y debajo de quienes respondieron “no sabe / no responde”, en el séptimo lugar, aparece la candidata de Oxígeno Verde, Íngrid Betancourt, con el 2 por ciento, puntaje que mantuvo igual al de la medición de enero.

Ya en la parte baja de la tabla, lo que se traduce en que políticamente no tendrían viabilidad sus aspiraciones, están Enrique Gómez (Salvación Nacional) con el 0,3 por ciento, y Luis Pérez, con el 0,2 por ciento. Este último sí había sido medido en enero, cuando obtuvo el 0,7 por ciento.

En todo caso, para la primera vuelta faltan más de 2 meses y en medio y que se zanje la polémica que hay por cuenta de los resultados de las elecciones a Congreso –que tiene al registrador Alexander Vega dando explicaciones–, porque así se reacomodarán las fuerzas políticas que tienen asunto en el Congreso de cara a las presidenciales y los mismos candidatos punteros buscarán sumar apoyos.

Pero, de acuerdo con el panorama de esta medición, entre el voto en blanco y los llamados indecisos hay un 21 por ciento de personas que pueden inclinar la balanza.​​​​​​

En Centro Oriente

En esta región del país, a la cual pertenece Santander, Gustavo Petro lidera la intención de voto con un 27%, seguido del exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, quien alcanza el 23%.

Entre tanto, Sergio Fajardo, de la Coalición Centro Esperanza, obtuvo el 15%, casi en empate con el voto en blanco (14%). Posteriormente vienen Federico Gutiérrez (13), no sabe no responde (5%), Ingrid Betancourt (2), Luis Pérez (0,7) y Enrique Gómez que no alcanzó ningún dígito.

Petro, ¿el gran ganador?

Uno de los principales resultados que dejó #LaGranEncuesta develó que el candidato presidencial Gustavo Petro, quien recientemente ganó la consulta presidencial del Pacto histórico, gana en todos los escenarios de segunda vuelta presidencial, que se daría el próximo 19 de junio.

En caso de enfrentarse contra Federico Gutiérrez, que ganó la consulta del Equipo por Colombia, Petro obtendría el 42 % de los votos y Gutiérrez el 35 %, las personas que no votarían por ninguno de los dos fueron el 23 %.

Vale decir que, según los resultados de la encuesta, este es el escenario más probable, pues Gutiérrez y Petro son los candidatos con mayor intención de voto en primera vuelta.