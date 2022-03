Registraduría trabajará este fin de semana por cierre de inscripción de cédulas para las presidenciales

Con el fin de atender el cierre de inscripción de cédulas para las elecciones presidenciales de 2022, la Registraduría informó que prestará servicio este fin de semana, sábado 26 y domingo 27 de marzo, en todas las registradurías especiales, auxiliares y municipales del país, de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

Adicionalmente, en los puntos autorizados y dispuestos por la entidad en todo el territorio nacional para la inscripción de cédulas, que habitualmente prestan servicio de lunes a sábado de 11:00 a. m. a 8:00 p. m., se atenderá el domingo 27 de marzo, de 11:00 a.m. a 6:00 p.m.

El plazo para la inscripción de ciudadanos finaliza el próximo martes, 29 de marzo, dos meses antes de los comicios, de acuerdo con lo establecido en el calendario electoral.

Los ciudadanos que deben realizar la inscripción de su cédula para votar en estos comicios, son aquellos que cambiaron su lugar de residencia (barrio, ciudad, departamento o país).

También deben hacerlo las personas cuya cédula de ciudadanía fue expedida por primera vez antes de 1988 y aún no la han inscrito, y aquellas que no han votado en ninguna de las elecciones celebradas en los últimos 30 años, ya que estos ciudadanos actualmente no hacen parte del censo electoral.

Las personas que cambien su puesto de votación para las elecciones presidenciales pueden consultar su nuevo puesto, a partir del 29 de abril, ingresando a la página wsp.registraduria.gov.co/censo/consultar/