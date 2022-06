Cuando ganar es perder: expertos hablan del fenómeno Rodolfo Hernández

Durante las últimas semanas su entorno se vio envuelto en un ambiente tenso: cruce de trinos con Gustavo Petro por los ‘Petrovideos’, su anuncio desde Miami que su vida corría peligro y por lo cual no regresaría al país hasta tener garantías, y finalmente la polémica por el último debate que no se realizó.

Desde el principio, Hernández determinó que su campaña sería digital y la basó en las redes sociales, donde logró escalar rápidamente y por lo cual muchos expertos atribuyeron su crecimiento en las encuestas, pese a que prácticamente no asistió debates.

Y en las urnas terminó perdiendo por 711.760, ya que su contrincante sumó 11.226.150 y él 10.514.390. Una diferencia que no estaba en las cuentas de nadie hace pocos meses.

Ganar perdiendo

Para Álvaro Benedetti y Nury Gómez, consultores políticos y expertos en materia electoral, la derrota del líder santandereano en su carrera por la Presidencia, no se verá afectado como sí lo hubiera estado Petro en caso de ser derrotado.

“Yo creo que la campaña de Rodolfo no pierde mucho. Cuando tú lo escuchabas decir que él le apostaba al resultado, sea cual fuese este, eso reflejaba mucho del desprendimiento por lo que significaba ese cargo. No quiere decir que no lo anhelaba, por supuesto que quería ganar, pero creo que es menos el costo para él”, explicó Benedetti.

Por su parte, la analista Nury Gómez sostiene que la derrota de Hernández lejos de significar su muerte política, por el contrario lo dejó bien parado en el ámbito de la política nacional.

“Como candidato realmente no está perdiendo nada, porque él y su grupo lo que hicieron fue un ejercicio de mostrarle al país que representaban otro cambio diferente, el cambio que quiere la gente más sencilla: el que no habla de política, el que no entiende de política, el colombiano común y corriente que había construido un imaginario de que político es igual a corrupto”, aseguró Gómez.