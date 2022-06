Rodolfo Hernández pide perdón a los colombianos por alusión a la Virgen María

“Yo recibo a la Virgen santísima y a todas las prostitutas que vivan en el mismo barrio con ella. A todo el mundo lo recibo, pero no les cambio el discurso. Yo no puedo estar cambiándolo”, expresó Hernández en dicha intervención Radio Nacional.

El candidato manifestó que sus opositores y contrincantes tergiversaron sus palabras.

“Quiero pedirle perdón a todos los colombianos por la imprudencia que cometí cuando puse a la Virgen diciendo que yo invitaba a la Virgen y a todas las personas que vivieran en el barrio, pero me sacaron de contexto. Los competidores todo me critican, no quise decir eso”, expresó Hernández.

El candidato además reiteró: “Quise decir que invitaba a la gente y a todas las personas que vivieran en el barrio o en la ciudad. Yo sé que ofendí a muchas personas, no fue mi intención, soy un hombre católico, no practicante con la intensidad de otras personas a quien respeto en su culto. Acepto en mi corazón y conciencia que me equivoqué, mil perdones”.

La excandidata del partido Verde Oxígeno, Ingrid Betancourt, también se disculpó en una iglesia ante la figura de la virgen.

“Hoy pedimos perdón a la Virgen María por mencionar su nombre de forma indebida durante esta campaña. Le pedimos que nos dé el don de la palabra perfecta, nos bendiga con una elección que sea de su corazón y nos una y reconcilie pasando por encima de cualquier agravio”, expresó Betancourt.