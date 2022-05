De acuerdo Fajardo “ayer me llamó Rodolfo y quedamos de volver a hablar cuando venga a Bogotá en los próximos días”, además el excandidato sostuvo que, por ahora, de la otra campaña, la de Petro, no lo han llamado y que esperaría no lo hagan por las profundas discrepancias que han tenido.

Sin embargo sostuvo que por el momento no anunciará si apoyo al ingeniero, porque anunció que en primer lugar se reunirán los miembros de la coalición, quienes tienen sus propios intereses políticos y hay que escuchar las posiciones.

Lea también: Lucha frontal contra la corrupción: Rodolfo Hernández Suárez

La posibilidad de una alianza para la segunda vuelta entre Hernández y Fajardo es muy grande, hasta una semana antes de la primera vuelta se insistió en la posibilidad que Fajardo se le uniera al exalcalde de Bucaramanga, pero no se logró.

Hace cuatro años cuando Fajardo quedó de tercero en la competencia no se fue con ningún candidato, en esta ocasión todo parece que indicar es fijo que votará por Hernández. Incluso recordó que cuando Hernández fue alcalde de Bucaramanga varias de las personas que trabajaban con él le acompañaron en la administración.

Le puede interesar: Rodolfo Hernández ‘barrió’ en Santander y Bucaramanga

Por otra parte el excandidato señaló que “no me alcanzo a imaginar lo difícil que será esta campaña, esto que viene acrecentará la agresividad, me imagino una campaña con más ofensas”.

También Fajardo indicó que está seguro que la campaña de Petro estarán muy desubicados por el paso de Hernández, y dijo que desde allí están acostumbrados a que el fin justifica los medios, lo que es equivocado.