Según reconoció Juan Fernando Petro, en entrevista con Semana, él estuvo en La Picota, hablando no sólo con el condenado corrupto de Iván Moreno planteándole lo del perdón social, sino también con otros políticos detenidos como el exparapolítico Álvaro García Romero y los exgobernadores Ronald Housnei Jaller y Jimmy Díaz, entre otros político. Precisó que su visita fue por voluntad propia y no por solicitud de su hermano candidato.

“Perdón social”

Sin embargo, fue el propio Gustavo Petro, el que salió a defender su controvertida propuesta luego de que se supo que su hermano estuvo hablando con en la cárcel con uno de los hermanos Moreno. Según el jefe del Pacto Histórico, “el perdón social no es para dos hermanos, ¡que barbaridad!, el perdón social es para todos y todas” y precisó que “no es un acto jurídico, es un acto social que inicia una nueva era”.

El candidato precisó además que “el perdón social es social. Sin perdón no hay reconciliación. Si el país ha vivido décadas de violencia, la única manera de saldar las heridas es a partir de un inmenso perdón global. El perdón social es un proceso histórico que implica justicia reparativa y verdad.

La postura de los Petro frente al tema del perdón social fue criticada por otro Petro, Nicolás, el hijo de Gustavo Petro, quien de manera muy puntual escribió en su cuenta de Twitter un mensaje muy puntual que sin duda hace referencia al caso: “Que errores tan infantiles”.

Otra voz de crítica al candidato presidencial la dio el activista petrista Beto Coral, quien aseguró que “la verdadera imprudencia no es la propuesta del perdón social. La verdadera imprudencia es que un hermano del candidato que encabeza las encuestas, visite a un delincuente en la cárcel. Perdón, pero no, no se puede, no es un acto estratégico, es ligero, irresponsable y muy tonto”.

Lo sucedido con la reunión de Petro y los condenados corruptos y las declaraciones del candidato al respecto, obligaron a que éste miércoles se diera una reunión extraordinaria de las directivas de la campaña para evaluar el alcance de la situación y si la misma afecta o no la aspiración presidencial.

Lea también: Sumar aliados, estrategia de candidatos para primera vuelta presidencial