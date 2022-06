El primero, de la entraña del expresidente de Ecuador Rafael Correa –y quien trabajó también con Cristina Fernández de Kirchner, en Argentina–, ha estado con Petro durante años. Incluso, lo acompañó y estuvo detrás de su llegada a segunda vuelta en 2018, en la que perdió contra Iván Duque. Para 2022, regresó al ruedo en la sombra, desde Venezuela, pues se encuentra prófugo de la justicia ecuatoriana desde 2020 por un escándalo de corrupción.

Armando Benedetti, mano derecha de Petro en la correría hacia la Casa de Nariño, le dijo a El Colombiano que Vinicio ya no está en la campaña, pues son él y Ántoni Gutiérrez Rubí, español, son los estrategas encargados desde hace meses. Hay otras versiones, sin embargo, que indican lo contrario.

Para los distintos momentos en que se grabaron las conversaciones filtradas –por las que la Fiscalía podría citar a Vinicio y a Vendrell a declarar–, que habrían ocurrido durante 2021 y a comienzos de 2022, Alvarado es mencionado más de una vez.

Una de estas es notoria cuando el senador Roy Barreras lo cita en una conversación sobre el trato que le debían dar al entonces precandidato Alejandro Gaviria, considerado por ellos como una amenaza electoral y ahora, paradójicamente, uno de sus aliados.

“Lo que tenemos que definir es irnos al ataque contra Alejandro Gaviria (...), decía Vinicius que [Gaviria] es una señora de caridad, que nadie la puede tratar mal”, afirma Barreras –en uno de los videos filtrados por Semana– sobre los consejos de Alvarado para el “manejo” del contrincante que se pintaba fuerte.

Las razones para ocultar la presencia de Alvarado en el Pacto no son menores, ya que más allá de su trayectoria política, está envuelto en el caso de corrupción Sobornos 2012-2016 en Ecuador, por el cual le ordenaron pena de prisión a él, al expresidente Correa –en cuyo Gobierno fue Ministro de Turismo y Secretario Nacional de la Administración pública–, a su vicepresidente Jorge Glas, y a 15 personas más por el delito de cohecho. En total, 18 fueron a la cárcel y más de 20 llamados a juicio.

“Las pruebas presentadas por la fiscal general del Estado, Diana Salazar Méndez, durante la audiencia de juicio, fueron determinantes para comprobar la existencia de una estructura de captación irregular de dinero, liderada por el expresidente Rafael C., y que facilitó la entrega y recepción de sobornos por parte de varios empresarios”, indicó en su momento la Fiscalía de Ecuador. Según esta, en el período investigado esta estructura delincuencial recaudó 7,5 millones de dólares.

Alvarado tuvo un papel fundamental en dicho entramado, pues –según la Corte Nacional de Justicia de Ecuador– fue asesor publicitario y gestor, receptor y beneficiario del dinero ilegal que se movió para la época.

Aparte, tanto Vinicio como su hermano Fernando terminaron salpicados en un caso de presunto lavado de activos al hacer “pagos injustificados a empresas familiares y transacciones a cuentas bancarias extranjeras”, como detalla el Observatorio Derechos y Justicia de ese país. No obstante, Fernando, quien fuera ministro de Comunicaciones de Correa, terminó absuelto en 2020 del expediente bautizado “Secom”.

Vendrell, un exterrorista

Aparte de Alvarado, Xavier Vendrell es el nombre del otro asesor que ha provocado polémica tras la filtración de las grabaciones. Él habla en más de una de esas grabaciones dadas a conocer con otros miembros del Pacto y en una de ellas es quien aconseja despedir a la ahora exdirectora de comunicaciones de Petro, María Antonia Pardo.

Puntualmente, es quien cuenta que ella recibe un pago de parte del empresario Christian Daes –cosa que él admitió mas no como una relación con el Pacto, sino como una ayuda de amistad a ella– y que el despido debe hacerlo él, cuidadosamente, para evitar titulares que afecten a Petro por la imprudencia de Pardo.

Vendrell –cercano al expresidente de Cataluña Carles Puidgdemont–, quien supuestamente ya no está con el Pacto, estuvo en el grupo terrorista Terra Liure, de corte independentista catalán, que se disolvió en 1995. De hecho, en 1992 reconoció haber participado en dos atentados –como lo registró el medio La Vanguardia, de España–, uno contra una compañía hidroeléctrica y otro contra el Instituto Nacional de Empleo (Inem).

El medio español El Confidencial dice que él ayudó en la desmovilización del grupo armado y se reintegró a la vida civil. Entre 1999 y 2010 fue activo en política, participando en el parlamento y trabajando en el sector privado al tiempo.

Años después, en 2017, fue promotor de la independencia catalana por lo que en 2020 fue enviado a la cárcel, en medio del caso Voloh, y recibió la solidaridad de Gustavo Petro.

Vendrell está relacionado con Colombia desde hace años. Dice en su descripción de redes sociales que es CEO de la empresa Barcelona Export Group, que ante la ley colombiana aparece registrada desde julio de 2015.

Joan Vila Planas es el gerente desde 2018 y –según el diario El Tiempo– solo usó $50 millones para constituir la empresa hace siete años. Además, el presidente de la empresa es Germán Alejandro Vesga.

Entre las actividades económicas a las que se dedica aparecen consultoría y gestión; comercio al por mayor no especializado; actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil y preparación de terreno.

Estos dos hombres, quienes según el Pacto Histórico ya no están en su nómina, son una de las aristas más polémicas de la filtración de las grabaciones de la campaña. Sin embargo, hasta el fin de semana las encuestas no parecían habérselos cobrado a Petro, pero esto no ha dejado tranquilo al candidato, quien está seguro de que se trató de una chuzada y no de una traición interna