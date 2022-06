La educadora e investigadora caleña, quien inició una visita de dos días a su ciudad natal, estuvo en una entrevista en vivo con los periodistas de El País a través de Facebook y reafirmó su compromiso de darle un fuerte impulso a los proyectos estratégicos del Valle del Cauca y contribuir a cerrar la brecha social de la región, si logra el triunfo en las elecciones que se avecinan.

La señora Castillo dijo que uno de sus principales propósitos es aumentar la cobertura de educación de Cali y el Valle, pues "este es el pilar fundamental que se requiere para impulsar la transformación de la región".

"Voy a trabajar no solo por Colombia, como debe ser, sino por mi Valle del Cauca. Por eso la invitación es que todos unidos por el país y la región hagamos ese verdadero cambio y transformación; no más polarización, lo que necesitamos es trabajar por un mejor futuro con mejores oportunidades para todos", enfatizó.

De otro lado, la coequipera del candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción se refirió a los cuestionamientos que se han hecho a Rodolfo Hernández sobre el papel que cumpliría la mujer en su eventual gobierno.

Al respecto precisó que la campaña presidencial que lideran "no solo tiene en cuenta a las mujeres, sino que ellas son protagonistas".

"Colombia es un país machista y Rodolfo, como muchos colombianos, se formaron en medio de esa cultura, pero el compromiso que tenemos con la participación de las mujeres se está demostrando con hechos y evidencias. La gerente de nuestra campaña es su esposa, su mamá nos acompaña y, además, el equipo de campaña en su mayoría lo conformamos mujeres; cuando Rodolfo estuvo al mando de la Alcaldía de Bucaramanga, el 70% de los funcionarios eran mujeres", aseguró la investigadora y docente.

La candidata Castillo también pidió a los jóvenes de Cali y el Valle del Cauca apoyar su aspiración de gobernar el país porque, según dijo, tiene "claro que es necesario brindarle oportunidades a la juventud en diferentes ámbitos".

"Vamos a trabajar con varias propuestas claves para los jóvenes, especialmente en educación, salud, participación, cultura y deporte, así como en empleo y emprendimiento, que son puntos claves. Queremos que sean parte de la toma de decisiones", aseveró.

Al referirse a lo que será su futuro si llega al segundo cargo de la Nación, la candidata a la Vicepresidencia ratificó que planea enfocarse en el ámbito educativo y hacer un énfasis especial en el trabajo por la mujer.

"Siempre le he servido al país. No he estado en política, pero siempre he servido desde la educación y eso es lo que yo podré aportar. Como mujer educadora que ha trabajado en lo social me propongo trabajar en ese ámbito. Tenemos el reto de generar oportunidades de empleo y educación para que las mujeres tengan otras posibilidades de salir adelante, de ser escuchadas y tener participación en las decisiones políticas, económicas y sociales", concluyó.