“Nosotros no vamos a hacer alianzas porque yo me inscribí independiente. Vamos a recibir los apoyos a la filosofía de gobierno, bienvenidos todos los colombianos que quieran apoyar esa filosofía y yo me convertiré en el ejecutor de esa filosofía para ver si sacamos entre todos los colombianos este país que tanto queremos”, respondió Hernández en la entrevista en vivo con la periodista bumanguesa.

Sobre una posible adhesión del candidato Sergio Fajardo, Rodolfo Hernández reveló que la misma noche del domingo habló con el líder de la Coalición Centro Esperanza. “Él está invitado, ya lo llamé a invitarlo”, señaló.

El candidato santandereano anunció que su aspiración es obtener en la segunda vuelta presidencial 12 millones de votos.

Sin duda la clave para el triunfo el 19 de junio será la capacidad de los dos candidatos, Hernández y Petro, de recoger la votación de los sectores que quedaron por fuera de la contienda, con evidente ventaja para Rodolfo, con margen más amplio de apoyos que Petro, quien para algunos analistas llegó al techo electoral.