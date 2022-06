"Voy a proteger a Colombia de lo que pretende Petro", Rodolfo Hernández desde Miami

Rodeado por un fuerte esquema de seguridad, del cual dijo sentirse "muy protegido", el exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, leyó un comunicado de prensa en el cual expuso sus razones para quedarse fuera del país durante estos días.

"Quiero aclarar que si me he quedado afuera de Colombia estas últimas horas, ha sido porque tengo que estar vivo para dar la lucha que necesita Colombia. Pero que no queden dudas sobre mi firme voluntad de proteger a mi patria", expresó el candidato presidencial.

Adicionalmente, Hernández se fue lanza en ristre contra Gustavo Petro y contra el Pacto Histórico, quienes esta semana fueron protagonistas de una polémica tras la filtración de una serie de audios en la cual se les escucha coordinar una campaña de desprestigio contra sus adversarios políticos.

Además: Rodolfo Hernández pidió respeto ante versiones sobre su hija

"Voy a proteger a Colombia de estos violentos que se han puesto en evidencia en estos días, voy a proteger a Colombia de las bandas criminales, de la nueva corrupción que representa el grupo de Gustavo Petro, voy a proteger a Colombia de lo que pretende Petro, que es tomar medidas que solo pueden producir más desempleo y hambre para Colombia", expresó Rodolfo Hernández, asegurando que, de ser presidente, protegerá al país de ser "una segunda Venezuela".

En medio de su intervención, el exalcalde de Bucaramanga convocó a que los colombianos se unan "para defender la democracia".

Una de las periodistas presentes le preguntó a Hernández si no se sentía seguro en Colombia, a lo que el candidato presidencial aseguró que no, debido a que en los últimos días recibió una alarma de que en su contra se estaba armando un plan para asesinarlo con arma blanca.