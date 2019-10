Elkin Bueno renunció a su aspiración a la Gobernación de Santander a tres días de celebrarse los comicios locales

A través de un comunicado de prensa, el exalcalde de Barrancabermeja, Elkin Bueno Altahona anunció su retiro de carrera por la Gobernación de Santander a tres días de cumplirse los comicios locales.

La falta de recursos económicos y la supuesta ausencia de garantías electorales, fueron las razones que llevaron a Bueno Altahona a dimitir de la contienda electoral.

“Los esfuerzos para mantener una campaña son enormes y no hemos contado con garantías plenas que permitan un ejercicio político digno; no contar con testigos electorales, enfrentarnos en desventaja ante grandes maquinarias y el poderío económico de otras campañas, han sido los principales obstáculos para que mi candidatura se consolide como una opción real”, dicta el comunicado de la campaña de Elkin Bueno.

¿Bueno con Leonidas?

Aunque, la comunicación de Bueno Altahona afirma que sus seguidores quedan en libertad para que voten por la opción de su preferencia a la Gobernación, fuentes al interior de la campaña de Elkin Bueno, aseguraron que el exalcalde de Barrancabermeja aterrizará en la campaña de Leonidas Gómez.

“El pacto se cerró ayer. La idea es que Elkin le mueva los votos principalmente de Barranca y algunos municipios de la provincia guanentina donde habíamos logrado acogida. Desde ayer Elkin ya está por los municipios enviando ese mensaje de adhesión a Leonidas”, indicó una de las fuentes.

Sin embargo, Leonidas Gómez negó el supuesto acuerdo político, aunque aseguró que su campaña tiene las puertas abiertas para las bases de la candidatura de Bueno Altahona.

“Nosotros no tenemos ningún acuerdo con Elkin Bueno, pero sí la gente que quedó en libertad se quieren venir para mi campaña: bienvenidos sean, porque de eso se trata, de sumar. Con el que intentamos llegar a un acuerdo fue con Emiro, pero Emiro se opuso rotundamente, pero con Elkin no, porque nosotros no tenemos buena relación”, indicó Leonidas Gómez.

Vía libre para Richard Aguilar

Tras la decisión de Elkin Bueno de renunciar como candidato de Cambio Radical a la Gobernación de Santander, la Dirección Nacional de esa colectividad política decidió dejar en libertad a sus candidatos y militantes para que apoyen el aspirante de su preferencia para el máximo cargo de elección popular en el departamento.

Ante la determinación adoptada por la colectividad vargallerista, el senador Richard Aguilar, hermano del candidato a la Gobernación, Mauricio Aguilar podrá salir públicamente a respaldar a su hermano mayor sin riesgo de incurrir en doble militancia.

Hasta la fecha, Aguilar Villa venía respaldando tras bambalinas la candidatura de su hermano mayor, por temor a un proceso disciplinario en su contra.

“Richard siempre ha estado respaldando fuertemente la candidatura de Mauricio pero lo hacía en las avanzadas, no en público, porque le advirtieron que podía incurrir en doble militancia, así tuviera el permiso de Cambio Radical para apoyar a su hermano”, explicó una fuente al interior de la campaña de Aguilar.