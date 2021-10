Por orden de un juez, el contratista Emilio Tapia deberá ser recluido en una cárcel de máxima seguridad y no en una reclusión militar como solicitó su defensa.

Así lo decidió el Juez 35 de Control de Garantías de Bogotá, quien negó la petición hecha hace algunos días por la defensa de Tapia, quien se encuentra involucrado en el polémico contrato con la Unión Temporal Centros Poblados y el Ministerio de las TIC.

Los abogados de Tapia pidieron que el centro de reclusión de Tapia fuera en una guarnición militar en Malambo, Atlántico, o en una cárcel en Barranquilla, alegando problemas de seguridad y salud.

Según el juez, Tapia deberá ser recluido en la Cárcel La Picota, de Bogotá, argumentando que es necesario proteger la vida del polémico empresario, que en el pasado también fue vinculado al denominado carrusel de la contratación, pues habría recibido amenazas en su contra.

“Voy a hacer una apreciación con mucho respeto al señor Emilio tapia y a la defensa técnica: cometemos un delito nos condenan, reincidimos, nos ponemos en riesgo, nos vuelven a judicializar nos ponen una medida de aseguramiento y entonces el señor estado a manera de hotel. Entonces tenemos una cadena de hoteles entonces mándeme para Barranquilla, no ya en Barranquilla no, mejor en Bogotá, no en Bogotá no, mejor en Cómbita porque hace más frío, no... realmente eso es disposición del estado y el estado dispone en dónde la va a tener”, sostuvo el juez en la diligencia judicial de ayer.

El juez también pidió al Inpec que Emilio Tapia sea trasladado a una de las cárceles de máxima seguridad del país, como la de Cómbita, en Boyacá; La Tramacua, de Valledupar, pero solicitó que, preferiblemente, el contratista sea trasladado a La Picota, en Bogotá.

Tapia y el contrato

Según la Fiscalía General de la Nación, Emilio Tapia sería quien manejó los hilos del poder detrás del polémico contrato entre la Unión Temporal Centros Poblados y el Ministerio de las TIC, en donde la unión temporal habría presentado pólizas falsas, documentos con presuntas irregularidades y sin la experiencia necesaria para conectar tecnológicamente a más de 7 mil colegios de Colombia.

Por dicho contrato, el presidente Iván Duque pidió durante el mes de septiembre la renuncia de Karen Abudinen, quien se desempeñaba como ministra de las TIC y estuvo al frente de este polémico caso.