En enero de este año Vanguardia reveló como través de un presunto ‘’volteo de tierras’’ en Girón, una empresa propiedad de Anaya y su socio, Miller Castaño, logró hacerse a un lote que estuvo en zona de protección ambiental, luego fue destinado para la disposición de escombros, per en el que después de 13 años, hoy milagrosamente se desarrolla un multimillonario proyecto de 589 viviendas.

Caso La Floresta

En 2020, una investigación del exconcejal de Bucaramanga, Carlos Parra, puso al descubierto como en el entramado para el ‘volteo de tierras’ también intercedían socios de Anaya.

Parra denunció que en diciembre de 2010, la propietaria del predio ubicado entre el barrio Floresta y Jardines La Colina entregó en “Dación de pago” el 25% a Oscar Duque por $10 millones. “Un día después, el acuerdo 1194 modifica la zonificación de DRMI relacionada con el predio. A los tres años Anaya recibe el 15 % del predio en dación en pago, por un valor de $10 millones. Un mes después, Duque vende el 25 % del predio a Daniel Arenas y Petrolabin, empresa relacionada en escándalos de corrupción, por $40 millones”, denunció Parra.

También reveló que en junio de 2012 Anaya le vendió a Miller Castaño por $15 millones el 15 % del predio y que luego, en octubre 2012, Arenas le vendió el 12.5 % del predio que compró en $20 millones por $2 mil 800 millones a Campollo.

Sobre este punto, Anaya respondió en su momento que el DRMI solo se cambia por utilidad pública. “No es cierto que mandé a hacer esos cambios. Yo he demostrado que no tengo responsabilidad en el cambio de predios de zona protegida a zona de uso. No respondo por lo que terceros hagan”, respondió a la denuncia.

En el 2010 la directora de la Cdmb era Elvia Hercilia Páez, quien reemplazó a Anaya. Entre enero de 2010 y enero de 2011, Páez adjudicó dos licencias ambientales a la firma Entorno Verde, en 2012 un excolumnista de Vanguardia, denunció que a través de Tatiana Villarreal, Fredy Anaya, quien fue el antecesor de Elvia Páez en la Cdmb, tenía participación en la firma.