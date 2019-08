Tras la negativa, ahora será el magistrado Alberto Montaña Plata quien presente un nuevo proyecto de fallo ante la Sala sobre este caso.

¿Cómo empezó?

La puja sobre la perdida de investidura de Antanas Mockus empezó en marzo de 2018, luego que algunos ciudadanos solicitaron la revocatoria de la inscripción de la candidatura del senador.

Lo anterior, por considerar que este se encontraba inhabilitado por haber ostentado la calidad de Presidente de la Corporación Visionarios por Colombia, Corpovisionarios, durante los seis meses anteriores a su elección.

Sobre este caso ya hay una decisión de primera instancia que le dio el aval al también profesor, sin embargo, este suceso aún se define en el Alto Tribunal.

Cabe recordar que el pasado 23 de julio se esperaba que los magistrados en Sala Plena definieran la suerte y el futuro del congresista, pero no fue así, al parecer, debido a que no lograron ponerse de acuerdo sobre el tema.

Pese a que en primera instancia el Consejo de Estado le dio luz verde al congresista, este en una visita a la corporación consideró que respetará la decisión que tome el Alto Tribunal.

“Yo no vine aquí a morir políticamente. Participé en las elecciones tal vez con actitud suicida, pero no suicida material. Quiero seguir en el Congreso, he visto con mucho interés cómo funciona”, dijo Mockus en esa ocasión.

El senador del Partido Verde había presentado una tutela luego de conocerse una decisión judicial que anuló su elección como congresista por supuestamente haber violado el régimen de inhabilidades, tras haber celebrado contratos seis meses antes de ser elegido en el Senado. Por ahora mantiene su curul.