Según Mora, el proceso surtió todas las etapas exigidas por la Ley, por lo que el nombramiento de Rafel Picón cuenta con plena vigencia.

Proceso dudoso

Sin embargo, concejales como Jorge Flórez, del Polo, cuestionaron la transparencia del proceso de selección del Personero delegado.

“Se presentan cinco aspirantes, dos no cumplen requisitos. Uno no alcanza el puntaje mínimo y el que había sacado el mayor puntaje en las pruebas de conocimiento no se presenta a la entrevista. Esto no era una lista de elegibles, ahí había un solo candidato que era Rafael Picón”, indicó el concejal Flórez.

“Acá no hubo decisión del Concejo donde se eligiera Personero, sino que fue un aviso en el que de un proceso de cinco quedó uno, casualmente ese uno fue el gerente de campaña de Nubia López, que es una ficha de Fredy Anaya fue el que ganó”, indicó Carlos Parra, quien había demandado la designación de Picón Sarmiento.