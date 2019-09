Según el jefe de la cartera política de la Gobernación, las alertas de amenazas contra candidatos en el Departamento están más relacionadas con temas de intolerancia electoral entre las propias campañas, sin embargo, el funcionario acotó que todoslos reportes de posibles amenazas contra los aspirantes políticos han sido evaluados por el Comité de Segumiento electoral departamental y los candidatos afectados cuentan con el acompañamiento del Plan Padrino de la Policía.

Además: Denuncian ola de ataques vandálicos contra campañas políticas en Bucaramanga y el área

Así mismo, Fandiño aseguró que Santander tiene 6 candidatos a la Gobernación, 195 aspirantes a la Asamblea, 350 candidatos a alcaldías, 6.596 aspirantes al Concejo y 953 candidatos a JAC.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

¿Cuál es la situación del Departamento en índices de violencia electoral?

Se nos han presentado algunos niveles agresiones verbales contra algunos candidatos pero con un nivel de amenaza muy bajo, que no pasa de amedrentamientos por temas de campañas. Estamos en una época electoral muy dura donde se calienta el debate y donde particulares se dedican a insultar o amenazar a los candidatos opositores. En esta campaña no hemos tenido ningún muerto, ninguna agresión física contra candidatos. Los niveles de amenaza han sido básicamente enfocados casos netamente de intolerancia electoral y no es que estemos diciendo que aquí no pasa nada, sino que las circunstancias que se han presentado con los candidatos han sido por unos temas básicamente de intolerancia electoral. Todos los candidatos que han tenido alguna situación están con el acompañamiento del Plan Padrino de la Policía.

Lea también: Este es el panorama de violencia política en el país

¿Hay algún tipo de riesgo de violencia electoral en Santander?

Nosotros no tenemos problemas de orden público. Tenemos unas situaciones delicadas en el Magdalena Medio donde tenemos unos corredores como el del Sur de Bolívar, el Sur de César, que ahí es donde tenemos que nosotros replegar, pero que nunca se nos han pasado acá. Son corredores invisibles, que no se pueden demarcar pero en donde nosotros constantemente hacemos presencia con fuerza pública. Según la Defensoría del Pueblo, Santander aparece como el último departamento en riesgo electoral. Según la Defensoría Santander solamente tiene un solo caso de riesgo. Prácticamente estamos por fuera de los escenarios de riesgo que pueda tener el Departamento en materia de seguridad electoral.

¿Ya está todo listo para las elecciones locales?

Vamos a tener 7.430 oficiales de la fuerza pública, 3.000 del ejército y 4.430 de la Policía custodiando el 27 de octubre. Pero antes del 27 de octubre, toda la fuerza pública está a disposición de los candidatos. Tenemos un Plan Padrino de la Policía, donde agentes policiales de los diferentes comandos están en constante comunicación con los aspirantes con algún nivel de riesgo de agresión electoral. Ya para el día de las elecciones el Comité Electoral Departamental en la mañana vigilará los 763 puestos, (315 urbanos, 439 rurales y 9 en cárceles) y 5.134 mesas de votación en el Departamento. Actualmente 1’717.306 personas están aptas para votar el 27 de octubre en Santander.

Le puede interesar: El 52% de los colombianos considera que la corrupción aumentó en el último año

¿Cuál es la región más complicada en temas de agresión electoral?

En el área metropolitana tenemos 96 sedes políticas y en cada una de ellas la Policía hace rondas periódicas para que nada pase. En este último mes tenemos todo un plan de contingencia para que las sedes políticas no sufran ningún ataque contra su infraestructura. El 60% de la población santandereana vive en el área metropolitana de Bucaramanga, el otro 40% están divididos en las diferentes provincias.