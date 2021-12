¿Recoge usted las banderas de Álvaro Gómez Hurtado?

Me inspira su doctrina, me inspira su legado personal, su transparencia y me inspira su valor al denunciar la corrupción. Álvaro Gómez murió asesinado, denunciando la peor de las corrupciones, la corrupción que compra las elecciones, la corrupción que beneficia los criminales.

¿Cómo toman ustedes la ‘resurrección’ del partido de Salvación Nacional?

Esta es una gran oportunidad. El ideario de Álvaro Gómez Hurtado, la doctrina que nos dejó. Más de 50 años de vida política sin tacha y el acuerdo sobre lo fundamental sigue teniendo vigencia. El país sigue necesitando que nos pongamos de acuerdo en cómo logramos un Estado eficaz y eficiente para todos los colombianos. La intangibilidad de la ley debe cumplirse siempre para todos igual y sin excepciones, y no se debe seguir negociando. Al país no le ha ido bien negociando la ley. La moral tiene que volver al debate político. Resulta que el país se dejó engañar y nos dijeron ‘no hagan juicios morales’, nos dijeron que dejáramos todo en el juicio judicial y eso es una falsa dicotomía. Necesitamos recuperar la capacidad como ciudadanos de exigir conductas morales de nuestros funcionarios. El señor de la bolsa (Gustavo Petro) no nos dice quién le entregó la plata, no dice qué notaría insinuó esa donación. No dice, ni muestra la operación de reporte en efectivo que todos ciudadanos debe hacer y no nos dice a qué NIT, ni a qué contabilidad entró ese dinero, ni cómo se gastó, y sigue siendo candidato presidencial.

Usted planea una reforma integral a la justicia. ¿Cómo sería?

Necesitamos un mandato porque además la justicia nos dice una cosa terrible. La rama jurisdiccional nos dice, ‘ustedes a mí no me reforman si yo no doy el visto bueno’, y lo han dicho las sentencias de la Corte específicamente, no se puede tocar la ley estatutaria si la rama judicial no lo prueba. Entonces quedamos los colombianos sometidos a que no haya justicia. Hemos pedido a la Registraduría y al Consejo Nacional que nos admita a la manera de una Séptima Papeleta, como la que nos trajo la Constitución del 91, una papeleta en las elecciones de marzo en donde los colombianos podamos pedir la reforma de la justicia. Y si nos lo impiden, vamos a imprimir las papeletas y a incluirlas en las urnas y los testigos electorales las van a contar. Necesitamos una sola corte.

¿Por qué ha dicho que Rodolfo Hernández “ha estado untado hasta el cuello de narco”?

Claro. Porque él compra sus dólares para comprar sus propiedades en el extranjero a un connotado lavador de dólares del narcotráfico, el señor, ‘John Cabezón’, que tiene seis investigaciones vigentes y él es un reconocido instrumentador del lavado de activos del narcotráfico, y cuando usted va al bando de los bandidos y de los mafiosos, se vuelve parte del negocio. Y ojo, porque en Colombia la plata de la corrupción, que es un encarte, se mete en las redes del narcotráfico y se lava. Y si este señor (Hernández) es un empresario tan connotado, ¿por qué no compra sus dólares como todo el mundo en el banco y hace las declaraciones de origen? Yo tengo toda la evidencia de los dólares que él y su esposa han comprado para extraer esos dineros a los Estados Unidos. Un candidato presidencial no puede tener esas acusaciones.

¿Qué opina de Hernández?

Me parece increíble. Yo conozco en detalle el escándalo de Vitalogic, cómo él y su hijo direccionaron los pliegos para la concesión a 30 años de El Carrasco, cómo pactaron en una notaría la repartición de esa coima que se estimaba en más de 100 millones de dólares. Una persona así no puede aspirar a un cargo público y conozco los antecedentes de cómo hizo su riqueza. Cómo participó a fondo en los temas de ‘volteos de tierras’ en muchos de los municipios de este departamento, cómo sus proyectos siempre estaban ligados a intereses políticos que ha respaldado durante muchos años.

¿En qué municipios ha participado de ‘volteo de tierras’?

Él ha estado asociado a la construcción en varios municipios del departamento.

¿En una eventual Presidencia suya le abriría la puerta a la explotación en Santurbán?

Es que se está dando. Hay que formalizarla, y pondría estándares ambientales.

¿Cuáles son sus dos compromisos grandes con Santander?

Santander necesita protección al empresariado, mejores condiciones para exportar. También necesita un cambio y una transformación en la política que no va bien.