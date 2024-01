$!Entrevista | “Tenemos que volver a ser pioneros a nivel nacional”: gobernador Juvenal Díaz

Preguntas y respuestas

Pues mire, el mensaje tiene que ser de legalidad. Yo inicié una campaña desde el año pasado, cuando me retiré, para que, si el gobierno le pagaba 1 millón de pesos a un delincuente, pues le pagara 1 millón de pesos al joven que prestara el servicio militar. Ya Petro me escuchó, le subió a 580 mil pesos. Nosotros queremos tratar de equiparar eso. Entonces, estamos creando la norma para que a las familias de esos jóvenes que vayan a prestar el servicio militar les demos 1 millón de pesos, para que esa familia pueda cambiar ese incentivo por mercado en la tienda del barrio.

Los jóvenes de Santander tienen que entender que el servicio militar y policial es una oportunidad de vida. Yo propuse matrícula cero en las escuelas de formación para los jóvenes que presten el servicio militar y ya el gobierno lo está haciendo, esa es una buena ayuda para jóvenes muy talentosos que prestan el servicio militar, que puedan convertirse en soldados profesionales, suboficiales u oficiales. Nosotros les vamos a ayudar y los vamos a orientar, y si hay que ayudarles con el equipo, les ayudamos para que tengan esa oportunidad.

Yo invito a los jóvenes que les guste la disciplina, porque hay mucha gente que le gusta la milicia, que le guste servir a los colombianos, a que se incorporen de aquí al 30 de enero, vayan al distrito militar, no le tengan miedo a eso. Allá se presenta mucha gente y escogen a los mejores, y que hagan su servicio militar, que los puede habilitar para convertirse en soldados profesionales, suboficiales u oficiales.

¿Y es muy alto el déficit del pie de fuerza en Santander?

Sí claro, pero ya estamos trabajando en eso, con la incorporación empezaríamos a reducirlo. Santander tiene déficit en la Policía, ya el director de la Policía se comprometió a mandarnos otros efectivos. Pero bueno, estamos trabajando en lo importante, que las cosas pasen, hacer la tarea, hablar con las autoridades. Por ejemplo, Migración Colombia me dijo que faltaban recursos para combustible, yo les dije que los apoyaba, porque no podemos seguir con excusas de logística para no hacer nuestra tarea.

Ayer usted estuvo en el Hospital Universitario de Santander, cómo lo encontró y cuáles son sus objetivos en Salud?

Voy a estar muy pendiente del funcionamiento de los hospitales. Ustedes se han dado cuenta, hice doce juntas directivas virtuales en una mañana, y ahora estoy visitando los hospitales en cada viaje que hago a las provincias. Estuve en el hospital de Guadalupe, hay que hacerle una reingeniería; estuve en el de Málaga, está bien, tiene un superávit; hay que mejorar algunas cosas, en Barrancabermeja, en general tenemos que orientarlos mucho más al servicio.

El Hospital Universitario de Santander ha mejorado mucho, eso hay que reconocerlo, tiene superávit, tiene flujo de caja. Digamos que hay muchos proyectos pero queremos a partir de marzo tener nuevas administraciones en todos los hospitales del departamento, que llegue gente nueva a seguir con los proyectos, a construir sobre lo construido para mejorar la salud en el departamento.

Recientemente Barichara, joya del turismo, ha sido noticia por desabastecimiento de agua, ¿qué hacer para resolver ese problema y el de otros municipios?

En Barichara, pero también en Aratoca, Los Santos, son una gran cantidad de municipios que por diferentes razones no se les ha solucionado el problema del agua. Estamos revisando eso. En los próximos días voy a Barichara, me voy a reunir con el alcalde, con el de Cabrera, vamos a invitar al de Galán, Villanueva, San Gil, y vamos a buscar una solución estructural al problema de Barichara. Esto no puede ser cada vez ir y poner un puesto de mando, mandar un carrotanque, me parece a mí que no es la solución.

Vamos a buscar una solución estructural a los problemas del agua. Voy a reunirme con la directora de la Esant, y me debe presentar los proyectos que tiene, y vamos a trabajar en solucionar ese problema.