Aunque dentro del listado revelado por la revista Cambio, se encuentran nombres de líderes políticos uribistas como el exministro del Interior y Justicia Sabas Pretelt, o el exdirector del DAS, Jorge Noguera; en la controvertida lista también se nombra a Miguel Ángel Pinto, como uno de los aliados y colaboradores del Clan del Golfo.

Si bien Miguel Ángel Pinto, senador del partido Liberal, ha tenido cuestionamientos en los últimos años en el Congreso por otros temas, el legislador santandereano aseguró que no es él al que se refiere el exlíder del Clan del Golfo, alias ‘Otoniel’.

“En el listado entregado por alias ‘Otoniel’ efectivamente se hace referencia a un Miguel Ángel Pinto, pero ese Miguel Ángel Pinto no soy yo. Se trata es de un contratista que tiene mi mismo nombre y primer apellido. Yo nunca he sido contratista, ni alcalde, ni concejal, ni gobernador en el Meta o Casanare. Es más para esa fecha yo era abogado litigante, no estaba inmerso en política y jamás tuve un caso en esa región del país. Jamás he tenido algún vínculo con el Clan del Golfo o alguna otra red criminal”, acotó el congresista santandereano.

Ante esta situación, el senador ‘rojo’ le solicitó a la JEP que publique el nombre completo de la persona que señala ‘Otoniel’ en su lista.

La lista de ‘Otoniel’

En su columna de domingo en la revista Cambio, Daniel Coronell reveló la lista con 63 nombres de presuntos vinculados con el Clan del Golfo entregada por Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, a la JEP. En el listado se encontrarían un exministro, un exdirector nacional del DAS, seis exgobernadores, un senador de la república reelegido, cuatro excongresistas y dos universidades.

De acuerdo con la declaración de ‘Otoniel’ esas personas y entidades estuvieron envueltos en “hechos de corrupción que presumen un acuerdo de cualquier clase, sin expresa facultad legal, con un grupo específico de justicia privada, paramilitar y de autodefensa”.