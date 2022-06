El analista de datos aclara que en otras regiones, como el centro-sur del Caribe o en el norte del Valle del Cauca, si bien logró ser competitivo, no pudo compensar el crecimiento de Petro en las grandes ciudades costeñas y del Pacífico.

Hernández y Fico

Lo anterior sugiere, para el grupo académico, que Hernández no fue capaz de recuperar todo el voto urbano de derecha del centro del país, contrariamente a lo que se dio por descontado en la noche de la primera vuelta.

La investigación concluye que Hernández progresó más que Petro, en particular donde Federico Gutiérrez estaba fuerte (Antioquia y el interior de la Costa), o donde estaba previamente muy débil como en Cali. Aun así, el crecimiento resultó insuficiente en Bogotá.

Yann Basset, doctor en Ciencia Política de la Universidad de París III (Francia), profesor e investigador de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario, para este estudio, considera que la participación disminuyó en Medellín, Armenia, y Pereira, donde Rodolfo no pudo recuperar todos los votos de Gutiérrez.

“Por supuesto, Hernández aumentó, también sus votos, incluso más, y en particular donde Fico tenía sus votos, es decir, en Antioquia y el interior de la Costa. Pero vemos que no tanto como se esperaba en Bogotá o las ciudades del Eje Cafetero”.

Basset sostiene que al calcular la tasa de crecimiento con base en la suma del voto de Gutiérrez y el de Hernández en primera vuelta, se notó que no pudo recuperar todo el voto de derecha. No convenció en las ciudades, sobre todo las del centro del país, aunque sí lo logró en el sector rural. “La estrategia de no hacer campaña pasó factura para este electorado que pedía más”.

