El pasado fin de semana el presidente Gustavo Petro confirmó que el exjefe paramilitar, Salvatore Mancuso, será designado como gestor de paz en medio de las negociaciones con los diferentes grupos armados e ilegales del país.

Dicho anuncio no fue bien recibido en algunos sectores políticos, en los cuales cuestionaron que el hombre, condenado y privado de la libertad en Estados Unidos, reciba estatus político.

"Definitivamente ya no hay nada más para describir este Gobierno que premia y beneficia a los bandidos. Qué tristeza ver cómo los colombianos que madrugan a trabajar reciben las noticias que la gasolina se la van a seguir subiendo, que el Acpm lo van a subir desde noviembre (...) Pero también reciben las noticias de que el bandido que no robe le van a dar una renta", cuestionó el congresista de la bancada santandereana.

En medio de su conversación con Vanguardia Hoy, Jota Pe Hernández criticó la también designación de alias 'Violeta', del Eln, quien activó la bomba del Centro Comercial Andino, como gestora de paz, al igual que Salvatore Mancuso, a quien calificó como "asesino de más de 300 personas".

Mancuso, en la paz total

El presidente Gustavo Petro anunció que el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, quien cumple en Estados Unidos una condena por sus crímenes, será designado como gestor de paz para que haga intermediación en medio de las negociaciones que avanza el Alto Gobierno con los diferentes grupos armados e ilegales.

"El proceso de paz entre el Gobierno de Uribe y los paramilitares aún no ha terminado, aún no se sabe toda la verdad las haciendas entregadas en parte se han perdido en manos del Estado recicladas a nuevos grupos que heredan el paramilitarismo, muchos cuerpos de víctimas aún no han sido encontrados para terminar el proceso y lograr la completa paz he decidido nombrar a Salvatore Mancuso como gestor de paz", escribió el mandatario en su cuenta de Twitter.

Dicho anuncio fue cuestionado desde diferentes sectores, pues, pese a que todavía no se ha conocido la resolución ni cuáles podrían ser las facultades de Mancuso, se ha especulado sobre su posible libertad para continuar con la agenta de la Paz Total del Gobierno Nacional.