La seman anterior la Procuraduría emitió un reporte en el que reveló que 42 candidatos inscritos en Santander estaban inhabilitados para participar en las próximas elecciones locales del mes de octubre.

Según el reporte del Ministerio Público, en Santander el mayor número de inhabilitados se registraron en las listas los diferentes concejos municipales, con 36 aspirantes impedidos para participar en los comicios de octubre.

Ante esta situación, Vanguardia le trae a sus lectores el reporte de los aspirantes que fueron declarados impedidos para aspirar al Concejo en los diferentes municipios del Santander.

La Lista de inhabilitados

Jaime Hernández Prada, ADA Santander, (Bucaramanga); María Isabel Anaya, Conservador, (Bucaramanga); Romel Plata Pinto, Aico, (Bucaramanga); Luz Marina Gómez, Movimiento Alternativa Democrática, (Bucaramanga); Edson Alberto López, Liga Anticorrupción, (Bucaramanga); Luis Alfonso Olarte, Partido Verde (La Paz); Jaime Andrés Barrera, La U, (Landazuri); Emerson Guerrero Mora, Liberal, (Lebrija); Jhon Alexander Carrillo, Aico, (Cimitarra); Clemente Alarcon Caicedo, Verde, (El Playón); Alirio Alba, Liga Anticorrupción, (El Playón); Dominga Vera, Aico, (Galán); Wilson Carrillo Quintana, Colombia Renaciente, (Girón); Wilmar Barroso Chogo, La U, (Barrancabermeja); Silvia Contreras, ADA, (Suaita); Luis Ernesto Rojas Arias, La U, (Tona); Jaime Espitia Chacón, Comunales Presentes, (Vélez); José Hernández, Conservador, (Bolívar); Édgar Antonio Agudelo, Centro Democrático, (Cimitarra); Henry Mejía, Conservador, (Cimitarra); Augusto Muñoz, ASI, (Barbosa); Miguel Ángel Eslava, Liberal, (Málaga); Pedro Julio Núñez, La U, (Matanza); Raúl Jímenez Pérez, Liberal, (Palmas del Socorro); Albiero Osorio Garzón, Conservador, (Palmas del Socorro); Nancy Pinzón Uribe, La U, (Palmas del Socorro); Carlos Sanguino Solano, La U, (Piedecuesta); César Augusto Riaño, Movimiento Ciudadania Participativa, (Piedecuesta); Alberto Palencia, Verde, (Puerto Wilches); Eduardo Moreno Rodríguez, Liga Anticorrupción, (Rionegro); Humberto Herrera Mendoza, Colombia Renaciente, (Lebrija); Balbino García Blanco, Conservador, (Los Santos); María deI Rosario Gómez, La U, (Barrancabermeja); David Rabelo, Barrancabermeja Libre Humana y en Paz, (Barrancabermeja); Bercely Vargas, ASI, (Oiba).

Otros impedidos

Tan solo un aspirante a alcaldía fue inhabilitado en el departamento: Alfonso Martínez, candidato a la Alcaldía de San Andrés por el PRE. Situación similar ocurrió con la Asamblea, donde solo Yamile Carrillo, de Colombia Renaciente, fue inhabilitada.

En el caso de las juntas administradoras locales, en Santander la Procuraduría inhabilitó a 4 aspirantes a ediles: Huber Guzman, Ada; Delfina Bojra, Colombia humana; Pablo Triana, ASI; Roque Orostegui, La U.

Nuevos inhabilitados

Del mismo modo, en las últimas horas el procurador General, Fernando Carrillo anunció que habrán más inhabilitados en el proceso electoral.

“Hemos revelado una lista de inhabilitados, esta es la cuota inicial de lo que viene en términos de control de la Procuraduría. Esto no implica que no hayan otros inhabilitados más adelante. Aquí hay procesos disciplinarios que están vigentes y no me voy a referir a ellos porque no puedo hacerlo, pero seguiremos con toda contundencia tratando de evitar que los corruptos se nos cuelen en el proceso electoral y que quienes tienen procesos disciplinarios, y que ojalá puedan ser fallados antes del 27 de octubre respetando el debido proceso, sepan que la Procuraduría sigue funcionando hasta las elecciones”, sostuvo Carrillo.