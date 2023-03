Tras su mediática y controvertida deportación desde Venezuela a Colombia, Merlano tendrá que rendir testimonio, esta vez de manera presencial ante la Corte Suprema, sobre la presunta participación de los clanes Char y Gerlein, en la compra de votos en la costa norte del país.

“Estamos aquí con un único propósito de que ella enfrente a la justicia, que diga la verdad de todo lo que sabe y que se le brinden fundamentalmente todos los procedimientos y los mecanismos de seguridad, ella debe ser en este momento la mujer más amenazada del país”, explicó el abogado de Merlano, Miguel Ángel del Rio.

Merlano cumple actualmente dos condenas que le impuso la Corte Suprema de Justicia, una de ellas por los delitos de fraude, corrupción al sufragante y concierto para delinquir, por 11 años y 4 meses de cárcel, y otra por la violación de topes electorales, en el cual Merlano fue declarada como coautora y debe responder por una pena de cinco años y seis meses de prisión.

En la Corte se adelanta además otra investigación por la presunta compra de votos en 2018, que involucra a Merlano y al representante a la Cámara por el departamento de Bolívar Emeterio José Montes de Castro. Según la denuncia, Montes recibió de Merlano 5.000 millones de pesos para la compra de votos en Bolívar.

Eso, sin contar, el proceso penal que también se le sigue por su cinematográfica fuga de un consultorio odontológico a donde había sido llevada de la cárcel en 2019.

La caída de la 'casa'

Todo este proceso viene del allanamiento de la llamada ‘casa blanca’, sede política de Merlano desde donde se coordinaron todas las actividades de corrupción electoral que llevaron a su condena.

Allí se encontraron pruebas de cuentas corrientes, extractos bancarios, certificados electorales, armas y hasta más de 261 millones de pesos en efectivo en la caja fuerte, después de haber ganado por votación su curul en el Senado. Ese día fueron capturadas Merlano y cinco personas más que hacían parte de la operación ilegal.

Después de fugarse de la cárcel y cuando, según ella, se enteró que había un plan para asesinarla, Merlano empezó a entregar declaraciones a diferentes medios de comunicación en las que aseguró que dos de las casas políticas más importantes de la costa, los Char y los Gerleín, se habían aliado para apoyar su candidatura al Senado y participar en esta operación ilegal.

Además de que el gobierno Duque solicitó su extradición al presidente que no podía hacerla efectiva, Juan Guaidó, pues en ese momento no existían relaciones con el gobierno de Nicolás Maduro, las investigaciones en Colombia, mientras Merlano permaneció en Venezuela, no avanzaron mayor cosa.

Como lo señaló una investigación del portal 360-grados.co, muchos de los involucrados, como el exsenador Fuad Char, el exalcalde de Barranquilla Alejandro Char, el contratista Faisal Cure o el prestamista Galo Abondano, ni siquiera fueron llamados a declarar por la Fiscalía General.

“No es posible hoy en Colombia solo tengamos a dos personas condenadas, Aida Merlano y su hija Aida Victoria”, expresó el abogado Del Río.

El hilo de los Char

Arturo Char, quien, pese a haber renunciado a su curul, tendrá que afrontar la investigación de la Corte Suprema, es el primero que está en la mira de la justicia por el caso.

La indagatoria en su contra por los delitos de concierto para delinquir y corrupción al sufragante, fue citada para este 21 y 22 de marzo, aunque la defensa del excongresista sostiene que ese día no podrá llevarse a cabo, porque antes debe ser estudiada una queja presentada por él.

Según Del Río, este llamado a indagatoria es resultado precisamente de las pruebas que Merlano entregó a la Corte en enero de 2022.

Sin embargo, a quien en última instancia apuntan las denuncias de Merlano es al ex alcalde de Barranquilla Alejandro Char, quien, por carecer del fuero de su hermano, debe ser investigado por la Fiscalía y no por la Corte.

A Alejandro Char, con quien sostuvo además una relación sentimental, Merlano lo señala de haber sido quien le entregó personalmente dinero para sus actividades de campaña.

“Alejandro (Char) llegó un día antes de las elecciones, a las 9:00 de la noche, a mi sede política y me entrego 500 millones de pesos en efectivo porque no había dinero suficiente para terminar el cierre de la campaña”, ha dicho Merlano.

Y aseguró además que, a través de Serfinanza (entidad que según ella era controlada por los Char) se otorgaron unos créditos, con base en los cuales se giraron a la campaña.

Esta entidad financiera, como lo anota también la investigación de 360-grados.co, es otro de los hilos que falta por seguir en la investigación. Aunque la entidad negó que Merlano fuera beneficiaria de algún crédito, en la Corte Suprema reposa un pagaré que Merlano asegura haber sido obligada a firmar para la expedición del crédito.

El hilo de los Gerlein

Desde Venezuela, en una audiencia que fue llevada a cabo el pasado 19 de enero, Merlano actuó como testigo contra el empresario Julio Gerlein en un juicio que adelanta un juzgado de Barranquilla.

La excongresista aseguró que recibió de él alrededor de 600 millones de pesos, también para la compra de votos.

Al ser cuestionada por la forma como le entregaron esos dineros, Merlano dijo: “Julio Gerlein me giraba cheques a mi nombre y otras veces traía dinero en efectivo que traían en camionetas y las bajaban en tulas”.

Le puede interesar: Procuraduría pidió a gobernantes atender a jóvenes en conflicto con la ley

Este proceso, según el abogado Del Río, está mucho más adelantado: “estamos a muy poco de una sentencia condenatoria. Entregaremos documentos novedosos que ella trae que no habían podido ser entregados en su momento”, dijo.

Pero en general, toda la investigación apenas esta comenzando. Y todo, en medio de unas elecciones regionales que, en la costa, y en especial en Barranquilla, estarán marcadas por dos escándalos que, como en cualquier novela, vinculan infidelidades, dinero en exceso, despecho y corrupción.