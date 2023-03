Una vez más el representante a la Cámara por la comunidad afro, Miguel Polo Polo, se fue lanza en ristre contra la vicepresidenta Francia Márquez por utilizar un helicóptero para trasladarse desde Bogotá hasta el departamento del Cauca, donde tiene su casa.

El congresista, que ya ha tenido líos judiciales con la Vicepresidenta y que incluso tuvo que retractarse por sus afirmaciones, cuestionó que Márquez utilice un helicóptero para sus desplazamientos que le costarían al país cerca de $60 millones por hora.

"El fin de semana fui y subí en helicóptero y hoy me vine y salí en helicóptero y las veces que vaya voy a ir en helicóptero les guste o no. De malas (...) si fuera una vicepresidenta blanca y de élite no dirían nada", esas fueron las palabras que Polo Polo la refutó a Francia Márquez, luego de que ella las dijera en entrevista con Revista Semana.

En un video publicado en sus redes sociales, el representante a la Cámara Miguel Polo Polo le pidió a la vicepresidenta "quitarse las cadenas mentales" y le recomendó ir a un psicólogo para que "trabaje tanto complejo de inferioridad.

"A usted no se le critica por su color de piel. Ya estamos mamados de que utilice la carta del racismos para querer tapas sus despilfarros. Esto es cuestión de ética. En campaña usted y el guerrillero (Gustavo Petro) hablaban de austerirdad y criticaron que Iván Duque utilizara aviones para llevar a sus hijos", cuestionó el congresista, argumentando que el traslado en helicóptero le cuesta al país cerca de $60 millones por hora.

En medio de la publicación, Polo Polo también aseguró que la reforma tributaria que se radicó y se aprobó el año pasado por $20 billones, no aplica para la clase alta sino para las bajas. "Es a las clases populares a quien su gobierno le clavó una reforma tributaria para ustedes poder vivir sabroso".

El representante a la Cámara también cuestionó que Francia Márquez no esté viviendo en la casa de la vicepresidenta en Bogotá para que no haga dicho desplazamiento hasta el Cauca.

"¿Por qué no se muda con su familia a la casa vicepresidencial para no desplazarse hasta Dapa y gastarse cientos de millones con los recursos de los colombianos trabajadores", puntualizó.

Además, le dijo a la miembro del Alto Gobierno que estudiara. "En vez de perder el tiempo vaya y estudie para que deje tanta brutalidad e ignorancia".