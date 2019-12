en fallo de primera instancia, la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa, confirmó la suspensión e inhabilidad del exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández Suárez, por haber golpeado a un concejal en diciembre del año pasado.

Además: El Alcalde de Bucaramanga podría ser destituido por agredir a Concejal

Según el Ministerio Público se confirmó que con su actuar el exmandatario de los bumangueses había incurrido en una falta disciplinaria al agredir físicamente a un servidor público como lo es un Concejal municipal.

“Así entonces, de las pruebas recopiladas hay evidencia que la conducta reviste ilicitud sustancial, ya que, causó daño y afectación en el funcionario John Jairo Claro Arévalo, en su dignidad al ser tratado por el señor Hernández Suárez en forma irrespetuosa e indigna, aunada al hecho de haber ejecutado acto de agresión física”, señaló el Ministerio Público.

Suspensión e inhabilidad

Así mismo, la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa consideró que con estas actuaciones el exmandatario de los bumangueses incurrió en un falta grave a título de dolo al tratar con irrespeto al cabildante Claro.

“... habiendo pertenecido el disciplinado al nivel directivo de la Alcaldía Municipal de Bucaramanga y la afectación de derechos fundamentales del Concejal Jhon Jairo Claro Arevalo, habrá de imponérsele al disciplinado responsable una sanción de 8 meses de suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial”, agregó la Procuraduría.

Sin embargo, como al momento del fallo de primera instancia del ente de control disciplinario Rodolfo Hernández ya no fungía como Alcalde, pues había dimitido al mismo meses atrás, la sanción de la Procuraduría se le convirtió en una multa de $124 millones, lo correspondiente a lo que devengaría Hernández Suárez en 8 meses como Alcalde de Bucaramanga.

Esta redacción intentó comunicarse con Rodolfo Hernández pero no hubo respuesta por parte del exmandatario.

Lea también: Procuraduría investiga al Alcalde de Bucaramanga por golpear a concejal

El proceso

En diciembre del 2018, la rivalidad entre la Administración Municipal y el Concejo de Bucaramanga se salió de control, luego de que el alcalde Rodolfo Hernández golpeara en la nuca al concejal del ASI, Jhon Jairo Claro Arévalo.

En video quedó registrado el momento en el cual el mandatario local golpea al cabildante en represalia por una acusación que le lanzaba el Concejal, quién cuestionaba la transparencia de su gobierno.

“El Alcalde me golpeó simplemente porque le dije la verdad: que se posa frente a las cámaras como transparente, pero a la espalda su hijo hace negocios como el de Vitalogic o hace sociedades con Fredy Anaya en Entorno Verde”, declaró en su momento el concejal Jhon Claro.

Así mismo, el alcalde Rodolfo Hernández pidió disculpas por su agresiva reacción contra el concejal Claro, y afirmó que todo se debió a un momento de “rabia”.

“Este fue un montaje de parte del Concejal y caí. Él me estaba pidiendo cita desde el martes pasado pero solo hasta ayer lo pude atender. Él llegó al despacho con un camarógrafo, yo no le vi nada de malo, pero en plena reunión empieza a agredir a mi esposa y a mi hijo con mentiras sobre lo de Vitalogic, pues en un momento de rabia me llené de ira y lo pegué un coscorrón. Lamento lo sucedido”, señaló el mandatario local.

Este mismo argumento fue el que ha mantenido la defensa a lo largo del proceso disciplinario contra Hernández. Sin embargo, la Procuraduría desestimó dicha tesis al asegurar que el propio mandatario municipal era quien había permitido las grabaciones dentro de su despacho por parte del concejal Claro.

Por este mismo proceso, Hernández Suárez fue suspendido provisionalmente en varias ocasiones.

Le puede interesar: Video: Así fue la pelea entre concejal y Alcalde de Bucaramanga

“Fallo en derecho”

Por su parte, Jhon Claro, concejal del ASI agredido por Rodolfo Hernández celebró la decisión del Ministerio Público asegurando que la Procuraduría falló en derecho.

“La Procuraduría falló en derecho y está asentando jurisprudencia en actos que son reprochables de malos comportamientos por parte de los servidores, pero de alguna manera con el señor Alcalde no hay nada personal, yo le deseo una feliz Navidad y un feliz Año Nuevo, que ojalá en el 2020 logre sus objetivos”, indicó el cabildante del ASI.

Jhon jairo Claro terminará su periodo en el Concejo el próximo 31 de diciembre luego de que se ‘quemara’ en las pasadas elecciones locales.

Claro Arévalo aspiraba a repetir por tercera ocasión en el cabildo municipal, sin embargo, esto no fue realidad toda vez solo obtuvo 821 votos.