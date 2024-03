$!Expectativa: Rodolfo Hernández romperá su silencio en audiencia clave del caso Vitalogic

Testigo clave

Aunque en un comienzo el exgerente de la Emab no aceptó los cargos por los delitos de falsedad en documento privado, contrato sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos que le imputó la Fiscalía, Barrera cambió de postura y llegó a un principio de oportunidad con el fin de disminuir su condena en estos hechos.

En su relato bajo juramento, Barrera aseguró que el exalcalde lo presionó y le dio la orden explícita para que le adjudicara el contrato de consultoría a Alarcón específicamente, a pesar de que este, al parecer, no cumplía con los requisitos necesarios para realizar la consultoría.

El proyecto finalmente no se consolidó y terminó con denuncias de corretajes y promesas de pagos a familiares del exalcalde Hernández.

La defensa de Hernández

Los abogados del exalcalde Rodolfo Hernández han cuestionado las versiones del exgerente de la Emab en contra de su apoderado. Según la defensa, en el otro juicio que se adelanta de manera paralela en contra de siete implicados más por los mismos hechos, otras partes, como el exjefe jurídico de la Emab, César Fontecha, ha negado la existencia de dicha reunión mencionada por el exgerente Barrera.

“Nunca. Yo tengo que aclarar que el ingeniero Rodolfo Hernández en los meses de junio, julio, agosto, septiembre y octubre nunca me requirió, nunca me dijo nada, nunca me fustigó, nunca en el mes de julio lo afirma José Manuel, yo nunca fui al apartamento de Rodolfo Hernández en el 2016. Solo fui hasta el 2017 en enero cuando nos citaron para una revisión de una documentación”, testificó Fontecha.