“Si queremos salir de verdad de la pobreza y el atraso, tenemos que independizar a nuestros niños de Fecode, todos los colombianos vieron qué tan poco les importa los niños y su educación a los directivos de Fecode cuando no quisieron regresar a clases presenciales, dejando a los niños más pobres que no tenían un computador ni un buen internet, en sus casas encerrados, o peor, deambulando por las calles”, afirmó el exalcalde.

En sus declaraciones, compartidas por redes sociales, el precandidato expresó que las pruebas y análisis internacionales demuestran los pésimos resultados de los niños y jóvenes en materia educativa. Según Peñalosa, los menores no están aprendiendo las áreas básicas necesarias, lo que más adelante causa que no tengan interés por ingresar a la educación superior.

“Fecode es el responsable de que nuestros niños no estén aprendiendo. Comencemos evaluar a los maestros a ver si se premian o si más bien deben salir de acuerdo a que tanto aprenden los niños, si los alumnos de un profesor no aprenden un año y otro y otro no es porque todos sean malos, es porque el profesor no sirve”, afirmó Peñalosa.

El precandidato de la U afirmó que Fecode es, en cambio, bueno para adoctrinar a los menores, para llenarlos de odio, decirles que la democracia no funciona, darles su visión de la política. Además afirmó que si llega a ser presidente de Colombia independizará a los niños y jóvenes de Fecode para obtener mejores resultados en la educación colombiana.

En respuesta a Peñalosa, Fecode le contestó al precandidato por su cuenta de Twitter asegurando que siempre se ha referido de forma negativa en contra del magisterio.

“El Doctor... perdón, el señor Enrique Peñalosa se ha dedicado a despotricar del magisterio con base en mentiras. No es raro que aborrezca la educación y tenga aversión por los maestros. Será por eso que no tiene ideas, no tiene argumentos, ni propuestas, ni firmas, ni estudios”, expresó la entidad.