Tras los rumores que daban como un hecho su candidatura a la Gobernación de Santander en el 2023, Fernando Vargas, rompió su silencio y desestimó dichas versiones, asegurando que por ahora no tiene ninguna aspiración electoral a futuro.

“Eso es prematuro, faltan dos años. Falta muchísimo. Yo por ahora no estoy pensando en nada, ni he hablado con nadie, ni he dicho nada, ni me he comunicado con nadie. Esas son puras especulaciones”, señaló Vargas Mendoza.

En tal sentido, el exalcalde de Bucaramanga para el periodo 2008 - 2011 afirmó que no se ha reunido con nadie para temas políticos, así como tampoco tiene emisarios electorales.

“Todo es mentira. Todo es especulación. Todo es falso. Yo no me he reunido con nadie, ni con ningún Senador, ni Representante, ni líder comunal. Yo tengo unas actividades particulares muy importantes y estoy dedicado a eso, no tengo cabeza para hablar de temas políticos de nada. Es falso todo”, agregó Fernando Vargas.

Desde algunos sectores políticos se ha señalado a Fernando Vargas como el candidato más fuerte para afrontar al aspirante de Rodolfo Hernández por la Gobernación de Santander en el 2023.

Sin respaldos a congresistas de otras regiones

Aunque reconoció su cercanía y amistad con el senador conservador, Juan Diego Gómez, Fernando Vargas negó que esté respaldando al congresista antioqueño de cara a las elecciones legislativas del 2022.

“Me queda muy mal a mí respaldar parlamentarios de otras partes. Si respaldo, respaldo a los de acá. Yo sí soy conocido de él y lo conozco, pero yo no he llegado a acuerdos de nada ni nada. La gente solo quiere especular”, puntualizó Vargas Mendoza.

Habilitado desde julio

A pesar de que Fernando Vargas aún continúa inhabilitado para ejercer cargos públicos, debido a la sanción disciplinaria que le impuso la Procuraduría en agosto del 2011, mediante la cual, el Ministerio Público destituyó e inhabilitó a Vargas Mendoza para ejercer cargos públicos por el término de 10 años, dicha sanción sería levantada el próximo mes de julio por vencimiento de términos.

En esa oportunidad, la Procuraduría General condenó a Vargas Mendoza por incurrir en una falta disciplinaria al celebrar de manera directa un convenio interadministrativo con el Instituto Universitario de la Paz, Unipaz, por valor aproximado de $900 millones.

Así las cosas, el próximo mes de julio se cumplen los 10 años de inhabilidad