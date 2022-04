Fredy Anaya aclaró lo sucedido en supuesto atentado en su contra

"De manera oportuna la Policía Nacional encontró en tiempo récord el vehículo y a un escolta conductor, que delante del Mayor y de los agentes reconoce su acto de grave imprudencia y me pide excusas por el riesgo en que puso mi vida. Soy justo", consignó el Contralor en Twitter.

La Policía Metropolitana de Bucaramanga aclaró que Alexánder Mancipe, conductor de la camioneta que se vio involucrada en este hecho pidió excusas.

"Se aclara que no se trató de ningún atentado sino de un acto de imprudencia por parte del mencionado ciudadano, como el mismo contralor lo resaltó en un trino", consignaron.

La denuncia

Durante la madrugada de este viernes 15 de abril, el Contralor de Santander, Fredy Anaya, aseguró que fue víctima de un atentado cuando se movilizaba por una vía del municipio de Floridablanca, en el sur del área metropolitana de Bucaramanga.

"Hace 15 minutos la camioneta de placas ELU 856 de Bucaramanga atentó contra mi vida en el cruce hacia Floridablanca. Policía de Bucaramanga, he requerido seguridad y no se me ha brindado, espero haya cámaras de seguridad", fue el mensaje que Anaya consignó en sus redes sociales.