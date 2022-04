Fredy Anaya denuncia haber sido víctima de atentado

Durante la madrugada de este viernes 15 de abril, el Contralor de Santander, Fredy Anaya, aseguró que fue víctima de un atentado cuando se movilizaba por una vía del municipio de Floridablanca, en el sur del àrea metropolitana de Bucaramanga.

"Hace 15 minutos la camioneta de placas ELU 856 de Bucaramanga atentó contra mi vida en el cruce hacia Floridablanca. Policía de Bucaramanga, he requerido seguridad y no se me ha brindado, espero haya cámaras de seguridad", fue el mensaje que Anaya consignó en sus redes sociales.

En su mensaje de redes sociales el funcionario no entregó mayores detalles del episodio y solo se limitó a reclamar reforzamiento de su esquema de seguridad.

Vanguardia intentó comunicarse con el contralor Anaya para conocer una versión ampliada de su denuncia pero no se ha obtenido respuesta.

Versiones iniciales, de personas cercanas a Anaya, indican que al parecer el incidente tendría que ver con el conductor de una camioneta que con una maniobra peligrosa habría puesto en riesgo la vida del contralor, cuando este se movilizaba en bicicleta por esa vía del municipio de Floridablanca, Santander.

La Policía Metropolitana aún no se pronuncia sobre la denuncia.