Luego de dos meses de haber recibido la personería jurídica, el Nuevo Liberalismo, el partido creado y fundado por Luis Carlos Galán y por Rodrigo Lara Bonilla, asesinados por el narcotráfico en los años 80, las disputas internas entre Juan Manuel Galán y Rodrigo Lara, herederos de los dos íconos políticos, empañaron el renacer de la colectividad a solo cuatro meses de las elecciones presidenciales de 2022.

Las polémicas en el Nuevo Liberalismo comenzaron casi a la par con el recuperación del estatus oficial como partido político. El senador Ivan Marulanda, cofundador del Nuevo Liberalismo pero que hoy milita en el Partido Verde, decidió no ingresar a la colectividad galanista argumentando diferencias con la actual directiva de la tolda y no estar de acuerdo con algunas decisiones.

Pero en las últimas semanas, el gran rifirafe se ha venido dando entre Juan Manuel Galán y el senador de Cambio Radical, Rodrigo Lara, quien ha manifestado su intención de ser candidato presidencial pero que, según reclamó, la familia Galán Pachón le ha “negado las garantías de participación democrática”.

Encuesta interna

Al igual que el Centro Democrático, el Nuevo Liberalismo planea hacer una encuesta interna para establecer quién será el candidato que representará a la colectividad en la consulta interpartidista de la Coalición Centro Esperanza, la cual se dará el próximo 13 de marzo, en medio de un tenso ambiente electoral.

A diferencia del uribismo, en donde participaron cinco candidatos con amplios debates, en el partido galanista solo estará un nombre en juego: el de Juan Manuel Galán, quien a juicio de Lara creó una encuesta para ser candidato único de la colectividad, pero sin disputar la precandidatura presidencial.

“Acá abrieron una inscripción de precandidatos al estilo de Emilio Tapia. Licitaciones rápidas, sin tiempos, con pliegos sastre justo a la medida y a escondidas de los demás”, dijo Rodrigo Lara al ser consultado por Vanguardia.

Según el senador Lara, Juan Manuel Galán abrió la inscripción para la consulta sin tener en cuenta las bases del partido, dirigida por el jefe de debate del Nuevo Liberalismo, quien sería abiertamente seguidor de las ideas de los Galán, lo que a Lara no le generó confianza.

La inconformidad de Lara se dio principalmente porque la inscripción que Galán abrió solo tuvo tres días hábiles y hubo poco tiempo para hacer campaña. El senador aseguró que ese registro se dio justo en tiempos de fin de año, cuando los militantes de la colectividad están un poco apartados de la arena política.

“Históricamente el Nuevo Liberalismo ha sido el partido de la democracia interna. Lo que los Galán hicieron fue una simulación de participación para poder ganar por ‘W’. Yo tengo los mismos derechos que ellos tienen como fundadores”, sostuvo.

Para Lara, “no tiene ningún sentido realizar una encuesta con las fiestas de fin de año intercaladas, no hay debates, no hay democracia y no se puede imponer unilateralmente un mecanismo de esta naturaleza. Otros partidos, como el Centro Democrático, han acudido a las encuestas luego de ponerse de acuerdo sobre este mecanismo, y después de tres meses y medio de giras nacionales para presentar a los candidatos”.

Pero la inconformidad del senador de Cambio Radical no quedó ahí. Él le ha propuesto a los Galán entregar más de un aval para ingresar a la consulta de la Coalición Centro Esperanza, pero según él, los herederos políticos de Luis Carlos Galán no han querido aceptarla, a pesar de que sí le propusieron al también precandidato Sergio Fajardo tener su credencial.

Galán responde

Juan Manuel Galán salió al paso a las críticas, respondió las cartas y reclamos de Lara, asegurando que “nunca se han opuesto a su ingreso” al Nuevo Liberalismo.

“No podemos convertir su ingreso en una extorsión pública. Y no se puede fabricar la sensación de que los hermanos Galán controlamos todo”, dijo Juan Manuel en un video publicado en sus redes sociales.

El líder del Nuevo Liberalismo reveló apartes de una conversación que habría sostenido con Rodrigo Lara, en la que el senador supuestamente le propuso el ingreso de otros precandidatos que también intentan llegar a la Presidencia de la República.

“Usted nos dijo que al Nuevo Liberalismo había que traer a Federico Gutiérrez, a (Enrique) Peñalosa, al Partido Conservador, a toda la clase política tradicional que representa el continuismo en Colombia”, dijo Galán.

El precandidato presidencial invitó a Lara a reconocer esa propuesta, pero fue desmentido por el senador. Sin embargo, aceptó haber invitado a Alejandro Gaviria, Iván Marulanda, Sergio Fajardo e Ingrid Betancourt a una consulta.