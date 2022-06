Germán Vargas Lleras denuncia que le crearon una cuenta falsa de Twitter

“Todo en esta campaña es sucio. Sin ningún escrúpulo hoy me montaron una cuenta falsa, me vincularon a un pacto secreto. Todo es repudiable (...) Es penosa la situación tan degradada a la que hemos llegado. Se miente, se difama. Nadie dice nada, no sé investiga nada. ¿A dónde vamos a parar? ”, escribió Vargas Lleras.

El mensaje que fue publicado en esta red social falsa decía: “Todos me están pidiendo que anuncie mi voto, después de mis recientes tweets, y después de una larga reflexión y de mis reuniones con Gustavo, Roy, anuncio mi voto por Rodolfo Hernández a la presidencia”.

En los mensajes publicados en esta cuenta falsa también se escribió que Gustavo Petro le había ofrecido ministerios, embajadas e incluso la opción de ser vicepresidente.