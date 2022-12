Sin acceso a pruebas

“La negativa de la entidad no tiene asidero alguno y representa una violación directa al derecho de esta veeduría y de cualquier ciudadano a ejercer control social sobre los programas financiados con recursos públicos”, advirtió Marcela Pabón, vocera del Comité de Transparencia por Santander.

A pesar de los avances que ha venido presentando la secretaría de Educación departamental, tanto en los procesos precontractuales como en la ejecución del PAE en los 82 municipios no certificados del departamento, tanto así que en la vigencia 2022 obtuvo una calificación aceptable; El Comité de Transparencia por Santander cuestionó la falta de accesibilidad para permitir la práctica de pruebas microbiológicas a las raciones alimentarias que se le entregaron a los estudiantes de los colegios públicos de la región.

Cambios de reglas

Transparencia por Santander cuestionó la determinación de la administración de Mauricio Aguilar de cambiar el modelo de operación del PAE en su último año de gobierno, regresando al anterior sistema de un solo operador para los 82 municipios no certificados de Santander, que cubre a 134.917 estudiantes.

Alistamiento exprés

Así mismo, la veeduría ciudadana prendió las alarmas por la falta de planeación en la fase precontractual del Programa de Alimentación Escolar en Floridablanca.

Según el informe de la veeduría, debido a la falta de planeación el municipio del área no pudo lanzar antes del mes de diciembre del 2021 la convocatoria pública para contratar la ejecución del PAE, situación que le obligó a prorrogar por tres meses más el contrato de operación al contratista que venía ejecutando el programa, mientras adelantaba una nueva licitación; sin embargo, en ese transcurso de tiempo, la Secretaría de Educación de Floridablanca solo dispuso de un fin de semana (sábado y domingo), para que el nuevo operador se alistara y pusiera en marcha la operación del PAE a los 17.907 estudiantes beneficiados en esa población.

Dicha situación, conllevó a que el nuevo operador fallara en varios de los ítems de calidad exigidos por las autoridades para la ejecución del PAE.

“Debido a que no se tuvo un periodo de alistamiento suficiente para garantizar un servicio de óptimas condiciones, se pudo evidenciar que los primeros días del nuevo operador, no se cumplieron en su totalidad los requisitos técnicos exigidos, no se contaba con el soporte documental de las hojas de vida de las manipuladoras, ni las fichas técnicas, se encontró menaje incompleto y tampoco se contaba con extintores y botiquines adecuados”, agregó la vocera del Comité de Transparencia.

A pesar de dichas irregularidades la administración del alcalde Miguel Ángel Moreno obtuvo una puntuación aceptable en la operación del PAE 2022.