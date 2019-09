Debido a varios errores de forma en el documento con el que Rodolfo Hernández renunciaba a su cargo como alcalde de Bucaramanga, el gobernador de Santander, Didier Tavera, rechazó en dos ocasiones la dimisión del cargo del máximo mandatario de los bumangueses.

Sin embargo, en la noche de este miércoles, por fin Tavera aceptó la renuncia irrevocable de Hernández.

El primer intento por dejar su cargo lo hizo el alcalde en la mañana de este miércoles. No obstante, como no decía de forma explícita que renunciaba de forma irrevocable, Tavera decidió rechazarla. En la tarde, de nuevo se envió otra misiva con la que pretendía renuncia. Pero de nuevo había un error en el documento. Se escribió la palabra “renunicio” y no “renuncio”.

Finalmente, la tercera fue la vencida y tras cumplir con todos los requisitos, el gobernador de Santander aceptó la renuncia de Rodolfo Hernández.

La carta

En el documento enviado a la Gobernación, Hernández expone lo que considera son los logros de su gobierno y asegura que se aparta del cargo para afrontar su defensa en la investigación de la Procuraduría.

“Como la ética y la transparencia que identifica mi gobierno no me permitiré seguir manteniendo a los ciudadano de bucaramanga en una constante inestabilidad administrativa he decidido apartarme de mi cargo de manera irrevocable a partir de la fecha, para afrontar de manera personal mi defensa, sin que por esta decisión se afecte el cumplimiento de lo prometido a la ciudadanía”, dice la misiva.

La Gobernación de Santander notificará al comité que inscribió la candidatura de Rodolfo Hernández para que una vez más presente la terna de elegibles para reemplazar a Hernández Suárez.

El comité tendrá que presentar la lista de elegibles en máximo de 10 días.

“Se notificará al comité ‘inscriptor’ de la candidatura del doctor Rodolfo Hernández para que nos hagan llegar la terna de elegibles para reemplazar al Alcalde. Por tratarse de una vacancia definitiva del cargo, la terna tendrá que ser presentada en máximo 10 días o por el contrario el señor Gobernador designará un Alcalde Encargado”, explicó Luis Alberto Flórez, asesor Jurídico de la Gobernación de Santander.